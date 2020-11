Klein eerbetoon aan een dierbare dorpsgenoot

Plaatsgenoot en fotografe Anneke Bloema maakte elke week met Bertus samen op de tandem een fietstocht. Het tweetal verschilde flink van leeftijd maar deelde één passie: de liefde voor de natuur. "De hazenstand, de vogeltrek, de stand van zaken bij de dassenburcht... Allemaal onderwerpen van groot belang", vertelt Bloema.

Steegen was geboren en getogen in Zwinderen en vertelde graag over zijn herinneringen aan het dorp van toen. Bijvoorbeeld over de bezetting, de bevrijding en het boerenbedrijf. Zijn huis was een klein museum waar veel bij het oude gebleven was. Bloema: "Als het functioneert, waarom zou je het dan veranderen? Zo redeneerde Bertus, dus veel bleef zoals het was. Ik vind dat hij dat best scherp zag, eigenlijk."

08/11 Drenthe Toen Podcast Bertus Steegen

Steegen was een fanatieke zendamateur (Rechten: Anneke Bloema)

Een stille koekoek

Een andere passie van Bertus Steegen was het nieuws. Elk half uur luisterde hij naar het radionieuwsbulletin en ook de kranten werden nauwgezet doorgenomen met behulp van een voorleesapparaat. Als zendamateur kreeg hij berichten uit de hele wereld. Maar ook de nieuwtjes uit de natuur hadden zijn warme belangstelling. Anneke Bloema: "We gingen elk jaar - vaste prik - kieviten kijken bijvoorbeeld. Bertus kon ze weliswaar niet zien, maar hij hoorde ze wel. Ik vertelde hem hoeveel het er deze keer waren."

Een wedstrijdje waarbij Bertus steeds minder vaak won heette Wie hoort de eerste koekoek van het jaar. "Bertus hoorde geleidelijk aan minder en daardoor won ik dit lentespelletje in de loop van de jaren steeds vaker. En ja, dit jaar was Bertus net overleden toen ik de eerste koekoek zag. Maar vreemd genoeg riep hij niks, hij vloog voorbij zonder geluid. Een stille koekoek. Dat vond ik wel passend", aldus Bloema.

Het hele gesprek met Anneke Bloema (doorspekt met archiefmateriaal van Drenthe Toen waarin Bertus Steegen herinneringen ophaalt) wordt vanmiddag uitgezonden in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, tussen 12.15 uur en 14.00 uur. Daarna is het gesprek te beluisteren via uitzending gemist en de podcast.

