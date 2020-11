Slijterij in Assen vernield: dader moet zich voor vrijdag melden, anders camerabeelden online

In de Mitra-slijterij aan de Kleuvenstee in Assen is in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd in te breken.

De deur van de slijterij in het winkelcentrum van de Asser wijk Marsdijk is zwaar beschadigd. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk. Eigenaar Jeroen Nienhuis zegt bewakingsbeelden te hebben, waarop de dader duidelijk te zien is. Hij stelt de dader een ultimatum. "We geven hem tot volgende week vrijdag de kans zich netjes te melden, het verzekeringstechnisch af te handelen en excuses te maken."

De dader zou een man zijn van zo'n 1.75 tot 1.85 meter lang. Hij droeg een zwarte jas met capuchon, witte sportschoenen, een witte trui en een donkere broek. Ook had hij een zwart heuptasje om en reed hij op een donkere scooter, waarschijnlijk met een scherm.

'Zinloze vernieling'

De eigenaar van de slijterij baalt enorm. "Midden in de nacht wakker gebeld worden door de alarmcentrale, dan naar je winkel rijden en deze zinloze vernieling samen met de politie moeten constateren, doet wel wat met je", zegt hij. "Maar gelukkig kregen we gisteren veel positieve steun van onze klanten en is ons Facebook-bericht enorm veel gedeeld. Dat doet ons goed."

Wie met de gouden tip komt, krijgt van de eigenaar een cadeaubon als beloning.