Weer minder coronagevallen in Drenthe, afgelopen etmaal 92 meldingen

In Drenthe zijn sinds gisteren 92 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook is één nieuwe ziekenhuisopname geregistreerd.

Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen 24 uur zijn geen sterfgevallen gemeld.

De meeste nieuwe besmettingen zijn in de gemeenten Emmen (26) en Assen (11). De patiënt die in het ziekenhuis is opgenomen komt uit de gemeente Noordenveld. Het coronavirus is sinds maart in totaal bij 5.982 Drenten vastgesteld. 185 mensen liggen of lagen in het ziekenhuis, 86 mensen uit Drenthe stierven aan de gevolgen van het virus.

Gisteren werden nog 108 nieuwe besmettingen geregistreerd, de dagen ervoor 106 en 86.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 08-11-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Doden Aa en Hunze 237 (+4) 1 1 Assen 781 (+11) 14 3 Borger-Odoorn 313 (+3) 8 8 Coevorden 412 (+6) 19 3 Emmen 1.715 (+26) 52 24 Hoogeveen 735 (+6) 31 14 Meppel 361 (+8) 11 5 Midden-Drenthe 367 (+8) 6 0 Noordenveld 261 (+2) 7 (+1) 14 Tynaarlo 334 (+8) 11 4 Westerveld 152 (+2) 9 5 De Wolden 303 (+8) 16 6 Onbekend 10 0 0

Landelijke cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen is gedaald ten opzichte van gisteren. Er zijn 5.703 positieve tests geregistreerd. Gisteren meldde het RIVM 6.677 besmettingen, 974 meer. Het waren er aanvankelijk 6.689, maar dat aantal is bijgesteld.

Er zijn 44 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen gisterochtend en vanochtend waren 73 sterfgevallen gemeld.

Aantal patiënten in de ziekenhuizen daalt

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gedaald naar 2.295. Dat zijn er 89 minder dan gisteren, toen er 2.384 mensen met corona in het ziekenhuis lagen. Dat laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal ziekenhuisopnamen daalt.

Op de verpleegafdelingen liggen 1.697 coronapatiënten, 85 minder dan gisteren. Op de intensive care liggen 598 mensen met corona, vier minder dan gisteren.