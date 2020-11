René Hake hoopt op kans bij FC Utrecht

Na de interlandperiode speelt FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Hake was vanmiddag verantwoordelijk voor FC Utrecht, na het vertrek van John van de Brom vrijdag naar KRC Genk. "De clubleiding kent mijn ambities. Maar het lijkt me ook logisch dat ze gaan kijken of andere mensen beschikbaar zijn. Ik blijf graag werkzaam bij FC Utrecht in de eredivisie, maar ga ook met alle plezier weer terug naar Jong FC Utrecht als ze anders besluiten."

Start met nederlaag

De oud-hoofdtrainer van FC Emmen, FC Twente en SC Cambuur genoot van zijn terugkeer in de eredivisie, al bleef een goed resultaat tegen Ajax uit. "Het was voor mij een spannend moment, tegen zo'n zware tegenstander met een goede bekende op de bank", doelde hij op zijn vriend Erik ten Hag. "We hadden het erg lastig in de eerste twintig minuten maar kwamen vervolgens iets beter in ons spel. In de tweede helft hebben we het Ajax niet lastig kunnen maken, al hadden we via Dalmau nog wel op 1-2 kunnen komen. Dan was het misschien nog spannend geworden."

