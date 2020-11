FC Emmen te laat wakker in Arnhem: vijfde nederlaag van het seizoen

Door de nederlaag staat FC Emmen zeventiende, met 3 punten uit 8 duels.

De Drentse club begon onthutsend zwak in het lege Gelredome, verdedigde slecht en was misschien nog wel slechter aan de bal. Vitesse, dat Emmen ook geen enkele seconde tijd gaf om op te bouwen, profiteerde gretig en dankbaar. Na negen minuten ging de bal op de penaltystip toen Emmen-doelman Felix Wiedwald in de fout ging ten opzichte Armando Broja. De strafschop werd benut door Oussama Tannane, die een kwartier later geen strobreed in de weg werd gelegd en vanaf randje zestien de 2-0 binnenschoot.

Rood Bazoer

Een domme overtreding van Riechedley Bazoer op Sergio Peña bracht hoop bij FC Emmen. De verdediger van Vitesse kreeg direct rood en Emmen dacht zowaar aan aanvallen. Toch kwamen er nauwelijks gevaarlijke situaties voor de goal van Remko Pasveer. Sterker nog, de 3-0 hing eerder in de lucht dan de aansluitingstreffer. En die vrees werd bewaarheid. Vlak voor rust verdedigde Ricardo van Rhijn aan de verkeerde kant en kon Loïs Openda ongehinderd op weg naar de derde goal van de middag.

In de tweede helft, met Luciano Carty voor Simon Tibbling (die met geel op zak in de kleedkamer bleef), toonde Emmen veerkracht. Michael de Leeuw zorgde in de 58e minuut voor de 3-1, uitgerekend op aangeven van Carty (voor De Leeuw zijn vijfde goal van het seizoen).

Sterke invalbeurt

Carty, die net als Lucas Bernadou goed inviel, had zijn sterke invalbeurt kort daarna kunnen (moeten) bekronen met de 3-2, maar zijn inzet, na de voorzet van Nikolai Laursen en het hakje van De Leeuw, ging net naast. Het had Emmen volledig terug kunnen brengen in de wedstrijd. Maar dat gebeurde dus niet en ondanks verwoede pogingen van Laursen (laag schot) en Peña (hoog schot) bleek Pasveer niet meer te passeren. En eerlijk gezegd was een punt, op basis van het vertoonde spel in de eerste helft, ook veel te veel van het goede geweest.

