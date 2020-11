De Week van Drenthe: Wildlands sluit, toptijden motorhandelaren

De Vereniging Afvalbedrijven, waar Attero in Wijster onderdeel van is, trekt maandag aan de bel bij de Tweede Kamer. Ze hebben problemen met het groente-, tuin- en fruitafval (gft), daar zit steeds vaker materiaal in dat er niet in hoort. Ze willen dat de logo's op verpakkingen verdwijnen waarop staat dat die in de gft-bak mogen.

Eindelijk zonnepanelen

VV Nieuw Buinen kan eindelijk zonnepanelen plaatsen op het dak van het clubgebouw. Na jarenlang gedoe over het wel of niet kunnen aansluiten op het netwerk, is er nu eindelijk een oplossing. En dat zorgt voor blije gezichten bij de voetbalclub.

Wildlands sluit

Teleurstelling bij bezoekers en medewerkers van dierenpark Wildlands in Emmen: door de nieuwe coronamaatregelen moet het park de deuren tijdelijk sluiten. Hoe lang dat gaat duren, is nog niet bekend. "Voorlopig twee weken, maar dat kan natuurlijk ook langer worden", zegt directeur Erik van Engelen.

Toptijden

Rijschoolhouders en motorverkopers profiteren juist volop van de coronapandemie. Er zijn wachtlijsten ontstaan voor motorrijlessen en verkopers zien hun omzet flink stijgen. "Mensen kwamen erachter dat ze niet meer konden sporten, op vakantie of uiteten konden", zegt Robert Dijkman van Gebben Motoren in Rogat. "Dit is een van de weinige dingen die je individueel mag en kan doen zonder dat je een ander in gevaar brengt."

Schilderachtig Drenthe

'De Nachtwacht van het ontworpen landschap van de ruilverkavelingen', noemt Henk van Blerck het Drentse landschap vrijdag. Hij geeft uitleg over onderzoek naar het typische Drentse landschap. En hoewel het soms eeuwenoud lijkt, blijkt dat toch even anders te zitten.

