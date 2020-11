Fokke Kiestra vindt grootste slijpsteen ooit in Drenthe

Volgens oud-conservator Archeologie van het Drents Museum Jaap Beuker is het de grootste slijpsteen die ooit in Drenthe gevonden is: "Een monster!" Voor Kiestra is het de kroon op z'n jarenlange archeologische zoekwerk.

Wat is een slijpsteen?

De zandsteen is 65x30x35 centimeter en weegt ongeveer 150 kilo. De slijpsteen is naar alle waarschijnlijkheid gebruikt tussen 3400 en 2400 jaar voor Christus. Dat is de periode van de hunebedbouwers, ofwel de trechterbekercultuur zoals archeologen haar noemen. Kiestra: "Met dit soort stenen werden punten van bijlen geslepen door ze eroverheen te schrapen." Hoe hij hem herkende? "Aan z'n karakteristieke uitholling door het slijpen."

Op de slijpsteen werden bijlen geslepen door eroverheen te schrapen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Vermoeden: er was een nederzetting

Kiestra laat in zijn tuin tientalen slijpsteenvondsten zien. Allemaal zijn ze stukken kleiner en tilbaar. Het vermoeden van Beuker en Kiestra is dan ook dat deze steen een vaste plek heeft gehad. "En dan heb je het al gauw over een nederzetting waar mensen woonden en op het land werkten." Daarom houden de beide leden van de Drentse Prehistorische Vereniging de exacte vindplaats tussen Hooghalen en Smilde nog even geheim. Ze willen eerst verder onderzoek doen.

Kiestra: "Ik denk dat de plek waar ik hem heb gevonden niet de originele plek was waar de steen gebruikt is. Vermoedelijk heeft een boer de steen, bij het ploegen van een akker, omhoog getrokken en hem daarna weggelegd." Maar dat kan nooit ver weg zijn van de originele plek en daar willen Beuker en Kiestra naar op zoek.

Andere gevonden slijpstenen zijn veel kleiner, links de bijlen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Nog niet naar een museum

En de grootste slijpsteen ooit gevonden in Drenthe. Hoort die niet in een museum? Wat oud-conservator Jaap Beuker betreft wel. Maar Fokke Kiestra houdt hem voorlopig nog even: "Ik wil er eerst zelf nog even van genieten."