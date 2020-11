Dick Lukkien: Natuurlijk baart me dit zorgen

De oefenmeester zag het voor rust drie keer gruwelijk misgaan. Bij de eerste treffer schatte doelman Wiedwald de situatie volledig verkeerd in maar waren de drie centrale verdedigers ook schuldig, vond Lukkien. "Er mag vanaf 50 meter zomaar een bal achter onze verdediging in de zestien vallen. Dat is ongelooflijk. Tel daarbij op dat Wiedwald de situatie volledig verkeerd inschat en de bal gaat op de stip."

Ook de tweede goal was schrijnend omdat er na een ingooi richting Tannane geen enkele Emmenaar in duel ging. "Dan ben je even geslagen, maar kom je zomaar terug in de wedstrijd door een rode kaart. Maar dan gaan we weer in de fout en is het 3-0."

Op basis van de eerste helft verdiende FC Emmen ook geen resultaat, meende Lukkien, maar dat resultaat had er zomaar kunnen komen. "Ja, want als Luciano Carty de bal binnenschiet is het 3-2 en hebben we nog ruim twintig minuten en kan het zomaar gaan spoken. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we een punt niet hadden verdiend."

Lukkien prees overigens wel de invalbeurten van Carty en Lucas Bernadou. "Met name Luciano bracht lef en elan."