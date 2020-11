Twee judogrootmeesters onder één dak: 'Dat is uniek in Nederland'

De zwarte band kan nu plaatsmaken voor een rood-wit-gestreepte. Op verschillende manieren kun je er eentje verdienen. "Bijvoorbeeld door op hoog niveau wedstrijden te hebben gejudood, zoals Mark Huizinga", legt Bette uit. "Maar je kunt ook punten halen door diensten te bewijzen voor de bond."

'We hebben het samen gedaan'

Zo heeft Bette zich op het hoogste niveau ingezet als scheidsrechter, jurylid en trainer. Hij is er trots op veel succesvolle judoka's te hebben getraind, zoals Nasasja Meijer, Albert Jan Greijdanus en Marit Kamps. Ook schreef hij een boek over judo, samen met zijn vriendin, 'Hikomi no kata'.

"Het grootste gedeelte van onze judocarrière hebben we echt samengedaan", vertelt Bette. "We zijn samen scheidsrechter geworden, we zijn samen judotrainer geworden, we hebben samen een judoschool in Assen gehad en we zijn samen naar Japan geweest om kennis op te halen over judo."

Een judosprookje

En net als in een echt sprookje, een judosprookje dit keer, hebben de twee elkaar ook via judo ontmoet. "Berber deed de scheidsrechterscursus en ik was een van de cursusleiders. Zij had talent, ik had oog voor talent, en we hebben elkaar een beetje op sleeptouw genomen." Met een brede glimlach: "En daar is wat moois uit ontstaan."

De twee kinderen van Bette en Roorda, Lentis en Collin, judoën ook. En ja, dat móest. "Maar niet vanwege de sport, hoor", legt Bette uit. "Ik vind dat ze moeten leren vallen en moeten leren stoeien met regels. Of ze daarna doorgaan met judo is aan hun, niet aan mij."