Lichtpuntje Carty baalt van gemiste kans: Ik schrok van de vrijheid

Want wat was er gebeurd als Carty zijn niet te missen kans wel had gescoord en het, met nog zo'n 25 minuten te spelen, 3-2 was geworden?

Carty zelf baalde uiteraard enorm van zijn gemiste kans. "Ik schrok dat ik ineens in zo'n kansrijke situatie kwam en raakte de bal vervolgens niet goed."

Verder was Carty, net als trainer Lukkien en captain De Leeuw, tevreden over zijn invalbeurt. "Het ging wel lekker", aldus de jongeling. "Of ik vind dat ik nu een basisplaats verdien? Nee, zo denk ik niet. Ik train elke dag keihard om beter te worden en probeert het te laten zien in wedstrijden zoals vandaag en dan zie ik het wel."