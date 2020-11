Ganzenmarkt in Coevorden: alleen Ganzen Geesje siert de markt vandaag

"Voor Coevorden is dit het grootste evenement van het jaar", stelt Arnold Faas van Stichting Ganzenmarkt Coevorden. "Dat het niet doorgaat hebben we nog nooit meegemaakt. Je bent het hele jaar bezig met de organisatie, maar in juli besloten we al om de missverkiezing niet meer te doen." Later besloot de organisatie met de kermis, de horeca en de gemeente om het hele feest, dat sinds 1962 bestaat, af te blazen.

"Het is een traditie die bij Coevorden hoort, zoals de Zuidlaardermarkt bij Zuidlaren hoort. Mensen komen van verre om hier bij te zijn en familie en vrienden zoeken elkaar weer op", aldus Faas.

Saai jaar voor Miss Ganzenhoedster

Voor de Miss Ganzenhoedster van 2020 betekent de afgelasting dat ze haar titel nog een extra jaar mag uitdragen, maar doordat bijna alle evenementen door corona worden afgelast, heeft ze niet veel te doen. "Normaal zouden ze bijvoorbeeld het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi openen of Sinterklaas ontvangen, maar die activiteiten kunnen nu allemaal niet, dus is het voor de miss, de mini-miss en mini-mister een saai jaar", legt Faas uit.

Ook Miss Ganzenhoedster Natalie Massa vindt het jammer dat Ganzenmarkt niet doorgaat, ook al mag ze haar titel nu dus langer houden. "Ik ga normaal altijd naar de kermis en de missverkiezing natuurlijk, dus ik ga de sfeer wel erg missen."

'Café mist nu een flinke buffer'

Voor de horeca is het gemis van Ganzenmarkt extra zuur in deze moeilijke periode. Vroeger betekende Ganzenmarkt vaak een mooi extraatje, maar tegenwoordig moeten veel cafés het van deze grote evenementen hebben. Met name de zondag, Kleintje Ganzenmarkt, levert een grote omzet op.

"Dat is de topdag. Dan loopt Coevorden leeg om een feestje te bouwen", vertelt Anja Sieben van café Marktzicht. "Wij hebben de Ganzenmarkt nodig om een goede reserve op te bouwen, dat missen we nu. Nu blijft de deur dicht."