Michael de Leeuw: We moeten bij elkaar blijven en keihard knokken

Ja, De Leeuw vond Vitesse goed. Maar hij keek toch vooral naar de wanprestatie van zijn eigen ploeg. "Zowel aanvallend als verdedigend was het slecht. En dat veranderde zelfs niet toen zij met tien man kwamen te staan. We hebben voor rust niet één kans gecreëerd."

Met name dankzij invaller Luciano Carty werd Emmen na rust wat dreigender. "Met zijn onbevangenheid en acties hadden we een sterke fase en kwamen we tot 3-1 en kregen we een grote kans op de 3-2. Het is jammer dat Luciano die niet maakt, want dan had het nog wel leuk kunnen worden. Nu bloedde het daarna wel een beetje dood en kwamen we niet verder dan een paar schoten van afstand."

Met AZ uit en Ajax thuis in het verschiet is het niet ondenkbaar dat Emmen na tien duels nog steeds zonder overwinning is en op slechts drie punten staat. De laatste plaats komt dichter- en dichterbij, maar daar maakt De Leeuw zich nog niet zo druk om. "Ik vind het nog te vroeg om naar de stand te kijken, maar het is wel zaak dat we punten pakken om aan te blijven haken bij de anderen. In de komende twee duels moeten we hopen op bonuspunten en daarna komen er een paar duels waarin we er echt moeten staan (Sparta en Fortuna Sittard). En dat kan alleen als we niet in de negativiteit gaan hangen, maar juist door bij elkaar te blijven en keihard te knokken."

