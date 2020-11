Drukte bij islamitische begraafplaats Zuidlaren: 'Soms wel zes begrafenissen op één dag'

"Er zijn dagen dat er zes begrafenissen op één dag zijn", vertelt Hamed Amrino, voorzitter van Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN). Amrino is blij dat de begraafplaats in Zuidlaren gerealiseerd is. Dat er behoefte aan is, is wel te zien aan de wekelijkse hoeveelheid begrafenissen.

Er zijn volgens de voorzitter van BIBIN drie redenen van de drukte. Er komt steeds meer besef bij mensen dat ze begraven moeten worden, waardoor veel mensen een plek reserveren in Zuidlaren. Ten tweede kunnen mensen door het coronavirus niet gerepatrieerd worden naar landen waar zij graag begraven zouden willen worden. Het gevolg is dat men op zoek moet naar een islamitische begraafplaats in Nederland. Daarbij komt dat Zuidlaren op dit moment de enige islamitische begraafplaats is die plek heeft. De locatie in Almere is namelijk vol, weet Amrino te vertellen.

'Minder mensen gaan terug'

Khadija Azaoum uit Meppel begraaft haar broer in Zuidlaren. Na een lang ziektebed is hij overleden. "De dood hoort bij het leven", meent ze. Er zijn niet veel islamitische begraafplaatsen, dus vindt Azaoum het fijn dat er nu in Nederland wel een mogelijkheid is om als moslim ergens te worden begraven waar je eeuwig kan rusten. Dat is het grote verschil met andere begraafplaatsen.

Ook vindt ze het fijn dat ze in een land begraven kan worden dat ze kent. "Je ziet heel vaak dat de eerste generatie teruggaat naar Marokko. Ik ben hier opgegroeid en weet dus niet beter dan dat ik hier leef. Ik vind het voor mijzelf en voor mijn kinderen belangrijk dat ik in de toekomst hier begraven word. Je ziet het steeds minder dat mensen teruggaan naar het land van herkomst."

Fausia Soekha is vrijwilliger bij de begraafplaats en ziet ook een verschuiving in de gedachtegang van de generatie die hier geboren en getogen is. "Ze willen wel in Nederland begraven worden, maar dan wel volgens islamitische richtlijnen. De garantie van de eeuwige grafrust is er, dus kunnen ze hier ook begraven worden."

Mensen die worden begraven op een islamitische begraafplaats liggen daar eeuwig. Zo hebben zij eeuwige rust. Het proces van begraven wordt, ondanks dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de islam, door mannen gedaan. Vrouwen hebben een andere rol. Een ander belangrijk punt is dat de graven op een islamitische begraafplaats identiek zijn. Je mag geen verschil zien tussen arm en rijk en het zijn sobere graven. Als je op een begraafplaats komt is het belangrijk dat je tot bezinning komt. Je wordt geconfronteerd met het feit dat het leven eindig is.

'Onbekend maakt onbemind'

Jarenlang probeerde stichting BIBIN een islamitische begraafplaats naar Zuidlaren te krijgen, maar dat proces verliep moeilijk. Uiteindelijk lukte het begin dit jaar toch om de deuren te openen. Dat omwonenden er niet echt om stonden te springen, kan vrijwilliger Fausia Soekha zich nog goed herinneren. "Dat is heel gebruikelijk, ik stond er niet van te kijken. Dat zie je ook als je kijkt naar hoe de islam in de media wordt afgeschilderd. Onbekend maakt onbemind. In een dorp als Zuidlaren zijn niet veel moslims, dus dat is ook wel begrijpelijk."

Soekha is blij dat ze tijdens de open dag veel vooroordelen heeft weg kunnen halen. Het contact is nu positief, meent ze. Daarvoor heeft ze zelf veel geflyerd en gesproken met mensen tijdens de open dag. "Ze kregen de bevestiging dat het oké is en niet zo erg is als dat ze dachten. Ze gingen weg, hadden iets nieuws geleerd en waren gerustgesteld. Dit is een vredige islamitische begraafplaats waar met veel respect wordt omgegaan met overledenen."

Nieuwe locaties

Stichting BIBIN heeft nieuwe locaties in Limburg en Utrecht op het oog voor een islamitische begraafplaats. Deze locaties zijn nog niet rond, maar de gesprekken zijn gaande. Die ruimten zijn volgens Amrino hard nodig omdat het in Zuidlaren de bedoeling was dat ook veel lokale moslims hier terecht konden. Maar nu worden veelal mensen uit andere plekken van het land of zelfs uit België en Duitsland, in Zuidlaren begraven. Het vooruitzicht was dat de Riyad Al Jannah 100 jaar vooruit kon, voor alle 1500 tot 1700 plekken vol waren. "Maar met dit tempo van 15 tot 25 begrafenissen per week is dat misschien al over anderhalf jaar zo."

Lees ook: