Jakob Bartelds volgt Jan Batelaan op in bestuur Waterschap Hunze en Aa's

Boerenvoorman Jakob Bartelds is door LTO Noord naar voren geschoven om zitting te nemen in het algemeen bestuur van Waterschap Hunze en Aa's. Bartelds is de opvolger van Jan Batelaan die onlangs vertrok om wethouder te worden in Midden-Drenthe.

De uit Tweede Exloërmond afkomstige Bartelds neemt plaats in de fractie Geborgd Ongebouwd (Landbouw), meldt RTV Noord. In de bestuursvergadering van komende woensdag wordt Bartelds geïnstalleerd. In die vergadering wordt ook het besluit genomen wie Batelaan opvolgt in het dagelijks bestuur van Hunze en Aa's.

Jakob Bartelds is geen onbekende in het waterschapsbestuur. Vanaf 2000 tot 2016 was hij lid van het algemeen bestuur en was ook lid van het dagelijks bestuur.

Opvolger wordt opgevolgd

In september 2016 vertrok Bartelds bij Hunze en Aa's om voorzitter van LTO Noord te worden. Zijn opvolger in het algemeen bestuur was Jan Batelaan die nu dus op zijn beurt weer wordt opgevolgd door Bartelds.

