'Hoteldebotel' naar huis na Boerenrock: straf voor dollemansrit

"Het was een dramatische periode. Ik was helemaal hoteldebotel en kan me weinig van de rit herinneren." Dat zei een 49-jarige man uit Emmen tegen de rechter in Assen over de dollemansrit die hij in augustus 2018 maakte na een bezoek aan het festival Boerenrock in Drouwenermond.

Op weg naar huis reed de Emmenaar die nacht niet alleen veel te hard en negeerde hij een stopteken van de politie; hij belandde ook geregeld op de verkeerde weghelft en reed door rood. De kantonrechter veroordeelt hem tot twee maanden rijontzegging en een boete van 500 euro, omdat hij het verkeer ernstig in gevaar heeft gebracht.

Vraag om DNA-test

De Emmenaar is al eerder veroordeeld voor rijden met drank op, maar hij bleef erbij dat hij deze keer geen alcohol had gehad voor hij wegreed uit Drouwenermond. "Ik had na tien jaar juist weer contact met mijn zoon, maar die avond op het festival vroeg hij me of ik wilde meewerken aan een DNA-test, omdat hij twijfelde of ik wel zijn vader was", zei de man in de rechtszaal.

De dollemansrit weet de Emmenaar aan die confronterende vraag en alle problemen die op dat moment speelden in zijn familie, waardoor het niet goed met hem ging.

De berm in

De politie had hem al snel in de gaten toen hij met een veel te ruime bocht het festivalterrein van Boerenrock afreed. Daarna scheurde de man met snelheden tot 130 kilometer per uur via Valthermond en Klijndijk naar Emmen. Onderweg konden enkele tegemoetkomende bestuurders hun auto's net op tijd de berm in sturen om te voorkomen dat de man, die meerdere keren op de verkeerde weghelft reed, op hen zou inrijden.

In Emmen scheurde hij verder over de Hondsrugweg, waar hij meerdere keren door rood licht reed. De officier van justitie twijfelde of de Emmenaar echt wel nuchter was die nacht, maar kon ook niet bewijzen dat hij dronken was, omdat de man tijdens de dollemansrit niet gestopt kon worden door de politie. Hij reed op een bepaald moment een fietspad op, waarna de politieauto hem uit het zicht verloor. Aan de hand van zijn kenteken kon de politie hem pas later thuis aanhouden.