Opnieuw minder coronabesmettingen: 73 positieve testen gemeld

In het afgelopen etmaal zijn in Drenthe 73 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook is iemand uit Coevorden overleden aan de gevolgen van het virus. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal nieuwe besmettingen ligt lager dan gisteren, toen er nog 92 meldingen werden gedaan.

Emmen

De meeste positieve testen komen uit de gemeente Emmen (33). Sinds maart zijn 1.748 mensen uit die gemeente besmet of besmet geweest met het virus.

In de rest van de Drentse gemeenten komt het aantal nieuwe besmettingen onder de tien uit. In Coevorden kwamen er zeven nieuwe gevallen bij, in Assen, Hoogeveen, Borger-Odoorn, De Wolden en Tynaarlo vijf.

Het coronavirus is sinds dit voorjaar bij in totaal 6.055 Drenten vastgesteld. 185 mensen liggen of lagen in het ziekenhuis en 87 mensen uit Drenthe stierven aan de gevolgen van het virus.

Ziekenhuiscijfers in Drenthe

Volgens de laatste cijfers van het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) liggen er 29 coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen. Dat zijn er zeven minder dan het AZNN meldde in de laatste update van vorige week.

Van de 29 coronapatiënten in Drenthe liggen 18 op een van de verpleegafdelingen, de 11 anderen liggen op de intensive care.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 09-11-20)

Gemeenten Besmettingen Ziekenhuisopnames Doden Aa en Hunze 237 1 1 Assen 786 (+5) 14 3 Borger-Odoorn 318 (+5) 8 8 Coevorden 419 (+7) 19 4 (+1) Emmen 1.748 (+33) 52 24 Hoogeveen 740 (+5) 31 14 Meppel 363 (+2) 11 5 Midden-Drenthe 371 (+4) 6 0 Noordenveld 262 (+1) 7 14 Tynaarlo 339 (+5) 11 4 Westerveld 153 (+1) 9 5 De Wolden 308 (+5) 16 6 Onbekend 10 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn 4.709 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 987 minder dan gisteren. Daarnaast zijn 177 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Op de intensive care werden 40 nieuwe patiënten opgenomen.

In totaal liggen er nu 2.317 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Gisteren lag dat aantal nog op 2.295 mensen.