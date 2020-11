Fietsende ouderen verongelukken steeds vaker

De stijging van fietsdoden onder ouderen komt doordat er in Nederland steeds meer 80-plussers zijn, schrijft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een rapport. Bovendien is die groep steeds vaker en verder gaan fietsen, mede dankzij de e-bike. Oudere fietsers hebben volgens de onderzoekers een veel hoger overlijdensrisico dan jongere fietsers; het overlijdensrisico van 80-plussers is ongeveer vijftig keer zo hoog als dat van fietsers jonger dan 60 jaar.

Vooral 80-plussers

De toename in het aandeel fietsdoden is vooral te zien bij 80-plussers. In 2019 viel 27 procent van de fietsdoden in die leeftijdscategorie, in 2000 was dit nog 12 procent. Het aandeel fietsdoden jonger dan 60 jaar nam in dezelfde periode fors af: van ongeveer de helft in 2000 tot minder dan een derde (28 procent) in 2019.

Drenthe

Onze provincie telt ook oudere fietsdoden. Niet verwonderlijk, want Drenthe behoort tot de meest vergrijsde provincies van het land. Bovendien is fietsen in onze provincie een populaire activiteit. "En dan zijn er nog de vele toeristen die Drenthe bezoeken. Die mensen hebben veelal ook grijze haren", zegt Robin Inpijn van Veilig Verkeer Nederland.

Doortrappen

Om de veiligheid van oudere fietsers te bevorderen, is onder meer 'Doortrappen' in het leven geroepen. Dit project van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij. Alle Drentse gemeenten doen inmiddels mee met Doortrappen.