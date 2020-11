Kabinet wil vuurwerkverbod, gevolgen carbidschieten onduidelijk

Welke gevolgen het vuurwerkverbod heeft op het carbidschieten in onze provincie is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe kon niet bevestigen dat er een vuurwerkverbod komt, maar mocht er een verbod komen dan valt carbidschieten niet direct onder een vuurwerkverbod.

'Goed geluisterd naar maatschappij'

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's drongen vorige week al aan op zo'n verbod, om de hulpdiensten te ontlasten. Ook de politie en een aantal partijen in de Tweede Kamer spraken zich er al voor uit.

Er wordt morgen over vergaderd en besloten, aldus minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. "En we hebben goed geluisterd wat er uit alle geledingen uit de maatschappij is gekomen." Meer wilde hij niet over de kwestie kwijt.

Hulpdiensten overbelast

Ook wordt er nog druk gesproken over compensatie voor de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel. Daarvoor worden waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's uitgetrokken, zo is te lezen bij de NOS.

De redenering achter een verbod is dat de hulpdiensten vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, en zij de schade en gewonden die met elke jaarwisseling gepaard gaan als gevolg van vuurwerk er slecht bij kunnen hebben.

Carbidschieten in Drenthe?

Het is dus nog niet duidelijk welke gevolgen het vuurwerkverbod heeft op het carbidschieten. De burgemeesters van alle Drentse gemeenten komen aanstaande woensdag bij elkaar om te overleggen over een mogelijk vuurwerk- en carbidverbod. Volgens de woordvoerder zal er na woensdag nog geen duidelijkheid zijn over de gevolgen voor het carbidschieten. Het overleg van woensdag is het eerste vuurwerkoverleg van de burgemeesters dit jaar.

CDA Tweede Kamerlid uit Assen Agnes Mulder riep begin dit jaar al op om het carbidschieten dit jaar door te laten gaan. "Het is namelijk een wezenlijk onderdeel van de Oud en Nieuw-traditie."

'Dat verbod komt er niet'

Volgens Harry Metselaar van Metselaar Fireworks Hollandscheveld gaat het vuurwerkverbod er niet komen. "Dan gaan de mensen wel naar Duitsland toe. Dat is nu ook verboden, maar het gebeurt toch wel. Daarnaast ligt er al gewoon vuurwerk van categorie 1 in de winkels bij de Aldi en Lidl. Gaan ze dat dan ook verbieden?"

Metselaar vreest ook een beetje voor de toekomst van het vuurwerk in Nederland mocht het verbod er komen. "Als ze het nu verbieden, dan komt het ook niet weer. Alle importeurs gaan omvallen. De compensatie van het vorige verbod op pijlen moeten we nog krijgen. Dus daar heb ik geen hoop op."

Het naleven van een eventueel verbod op carbidschieten is volgens Metselaar helemaal niet te handhaven. "Die jongens hebben nu alles al in de voorbereiding. Een winkel met vuurwerk kunnen ze nog een keer dichtgooien, maar die jongens met carbidbussen houden ze niet zomaar tegen."