Boete voor dodelijk ongeluk met trekker in Ubbena

"Ik zag op zo'n 400 meter afstand wel een auto aankomen, maar na een tijdje was hij weg. Misschien gekeerd, dacht ik. Pas toen ik de weg opreed, zag ik hem weer. Toen was het te laat." De 69-jarige boer uit Ubbena werd vanmiddag weer emotioneel toen hij in de rechtszaal in Assen terugdacht aan het ongeluk dat hij vorig jaar oktober heeft veroorzaakt.

Een 28-jarige Assenaar kon niet meer uitwijken toen de boer met zijn trekker met daarachter twee aanhangers met strobalen de Asserstraat in Ubbena opreed. Hij overleefde het ongeluk niet. De rechter veroordeelde de man uit Ubbena tot een boete van 1000 euro en 3 maanden voorwaardelijke rijontzegging.

Bomen blokkeerden zicht

Volgens de rechter was er beslist geen opzet in het spel, maar maakte de boer op de avond van 24 oktober vorig jaar wél een verkeersfout met enorme gevolgen. Door een dikke rij bomen langs zijn kant van de weg werd zijn zicht geblokkeerd vlak voor hij de Asserstraat opreed. "U bent de weg opgereden zonder dat u zeker wist dat er niks aan kwam", aldus de rechter.

De boer, die samen met zijn dochter de boerderij runt, zei in de rechtszaal dat hij wel goed heeft gekeken of hij auto's zag. Nadat de ene auto die hij zag aankomen, opeens was verdwenen, reed hij langzaam met zijn aanhangers de weg op. "Omdat er al vaker bijna ongelukken zijn gebeurd op die plek, helpen mijn dochter en ik elkaar meestal met uitkijken voor we de weg op rijden. Die avond deden we dat niet, omdat het heel rustig op de weg was", verklaarde hij.

'Alleen maar slachtoffers'

Na de klap reden volgens de man allemaal auto's voorbij, zonder dat iemand stopte. "Ik heb op een bepaald moment zelf eentje tegengehouden, omdat ik hulp wilde hebben om bij het slachtoffer te kijken. Die kon ik niet zien vanwege de uitgeklapte airbags." Hulpverleners proberen de man even later nog te reanimeren, maar kunnen hem niet meer redden.

"Dit zijn altijd zulke nare zaken, want er zijn alleen maar slachtoffers", aldus de rechter tegen de man uit Ubbena, die een paar keer volschoot. "Niet alleen de man die is overleden en zijn nabestaanden, maar u bent dat net zo goed. Een uitspraak van mij kan geen recht doen aan wat er is gebeurd. Dit is uiteindelijk slechts gepraat in de marge."

