Hernia door koffer op A28: dader moet portemonnee trekken

Een ruziënd stel op een viaduct over de A28 bij Hoogeveen veroorzaakte in april vorig jaar een hoop ellende voor een nietsvermoedend gezin dat op de snelweg reed. De man, zijn vrouw en hun dochter werden slachtoffer van een vallende koffer. De man kampt nog altijd met een hernia.

De 26-jarige eigenaar van de koffer is veroordeeld tot 500 euro boete. De man woonde destijds in Hoogeveen. Hij heeft volgens de rechter in Assen het verkeer ernstig in gevaar heeft gebracht door de koffer op de reling van viaduct De Koppeling in de buurt van Ziekenhuis Bethesda te zetten. Door geduw en getrek met zijn toenmalige vriendin viel het stalen ding waarschijnlijk naar beneden.

'Zware roekeloosheid'

"Ik kan niet bewijzen dat hij opzettelijk naar beneden is gegooid, maar ik ga wel uit van zware roekeloosheid. Wat hier gebeurd is, is heel kwalijk, want het had heel anders kunnen aflopen", zei de rechter tegen het gedupeerde gezin dat in de zaal zat. De 26-jarige verdachte is Nederland uitgezet en was daarom niet bij zijn strafzaak.

"Ik zag die koffer vallen en wist dat ik geen kant op kon. Ik reed 90 à 100 kilometer per uur en kon niet uitwijken, want er reed een vrachtwagen naast me en achter mij reed ook een auto", aldus de bestuurder van de auto. Na ruim anderhalf jaar moet hij mogelijk alsnog worden geopereerd aan zijn rug, vertelde hij.

2000 euro schadevergoeding

De auto, die van zijn dochter was, is total loss verklaard. In totaal heeft het gezin recht op zo'n 2000 euro schadevergoeding. Dat moeten de 26-jarige man en zijn ex betalen. De vrouw is in november vorig jaar al veroordeeld. Behalve het betalen van de schadevergoeding kreeg zij een voorwaardelijke boete van 300 euro.

De man zat toen in vreemdelingenbewaring in afwachting van uitzetting naar zijn geboorteland Marokko en was door justitie niet naar de rechtbank gebracht. Waar hij nu is en waarom het een jaar heeft geduurd om de strafzaak alsnog af te handelen, is niet bekend. De 36-jarige Hoogeveense is tegen haar straf in hoger beroep gegaan. Dat loopt nog.

