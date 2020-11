Hekwerk bij Oude Diep voor derde keer in maand tijd vernield

Het prikkeldraad is kapot en een van de palen ligt in de sloot. Het werk van motorcrossers, denkt rayonbeheerder Joop Hellinga van Het Drentse Landschap. "Zondag zijn een toezichthouder en een boa gaan kijken. Toen waren de bandensporen nog vers." De motorcrossers zouden de hekwerken vernielen om toegang te krijgen tot het natuurgebied, om daar te crossen.

Honderden euro's schade

"Triest", vindt Hellinga. De stichting moet de schade nu voor de derde keer repareren en draait zelf voor de kosten op. Het bedrag loopt intussen volgens Hellinga in de honderden euro's. "Vroeg of laat stopt dit. Dan pakken we de verantwoordelijken en dan draaien zij voor de kosten op."

Vanmiddag bespreekt de stichting hoe het nu verder moet. In de reacties op Facebook wordt onder andere cameratoezicht geopperd. "Dat zou een optie kunnen zijn", aldus Hellinga. Hij kan er nog niet te veel over uitweiden, maar spreekt wel van 'een andere opzet'.

Rustgebied

Het is belangrijk dat motorcrossers niet in het natuurgebied komen, omdat zo de rust verstoord wordt, zegt Hellinga. "Bijvoorbeeld voor de trekvogels die er in de plasbermen zitten. Dit is grotendeels nieuwe natuur", vertelt hij.

Bovendien zijn motorcrossers niet de enigen die er niet mogen komen: ook mountainbikers en niet-aangelijnde honden zijn niet welkom. Voor wandelaars staan voldoende routes aangegeven waar je met een aangelijnde hond mag wandelen. Daarnaast is een van de lanen onderdeel van de ATB-route Drenthe, daar mag de mountainbiker fietsen.

Volgens Hellinga speelt het probleem met motorcrossers al lange tijd op meerdere plekken in de Drentse natuur. "Maar er is ook (te) weinig toezicht, dat is allemaal wegbezuinigd."

Respect

Hellinga hoopt vooral dat de vernielers beseffen hoe 'asociaal ze bezig zijn en wat ze anderen aandoen'. "Dit is geen normaal gedrag. Als je zo nodig wilt crossen, doe dat dan lekker in je eigen voortuin. Respecteer andermans eigendom", besluit Hellinga.

