Dorpstelefoon Oranjedorp helpt mensen in coronatijd

De Dorpstelefoon is een initiatief van EOP Oranjedorp. Het telefoonnummer kan bijna dag en nacht gebeld worden als daar behoefte aan is. Gewoon om een praatje te maken of als de beller hulp nodig heeft, bijvoorbeeld met het doen van boodschappen of met koken.

Vrijwilliger neemt telefoon mee naar bed

Om de inwoners op de hoogte te brengen van het bestaan van de Dorpstelefoon, zijn vandaag folders verspreid van deur tot deur. "We willen iedereen in het dorp laten merken dat we met ze meeleven en dat als mensen behoefte hebben aan hulp of ondersteuning, dat ze die via deze telefoon kunnen krijgen", zegt Wiebe Hilgen, voorzitter van EOP Oranjedorp.

Wie het nummer belt, krijgt Mieke Heijnen aan de lijn. Ze neemt de Dorpstelefoon overal mee naartoe: "Ik ben nu met pensioen, dus je wil wat doen. En ik mag graag iets voor de mens doen, dat vind ik mooi", aldus Heijnen. Ze neemt de telefoon zelfs mee naar haar slaapkamer, om er voor dorpsgenoten te zijn als er 's nachts hulp nodig is.

Tweede golf

De Dorpstelefoon is niet helemaal nieuw. Het nummer werd in maart, tijdens de eerste coronagolf in het leven geroepen. Toen werd er niet heel veel gebruik van gemaakt. De initiatiefnemers denken dat dat nu anders zal zijn. Meer mensen in het dorp zitten momenteel in quarantaine, omdat het coronavirus nu meer voorkomt in het Noorden van het land.

Het nummer van de Dorpstelefoon is te vinden op de website van EOP Oranjedorp en voor inwoners dus makkelijk te vinden op de flyer in hun brievenbus.

Bekijk hieronder de video over de Dorpstelefoon in Oranjedorp: