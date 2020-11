Testlocatie in Emmen verhuist: 'Beter geschikt voor winter'

Volgens GGD Drenthe is de nieuwe testlocatie beter geschikt voor het winterseizoen. Tot woensdag kunnen mensen nog terecht aan Nijbracht 43a. De locatie aan de Phileas Foggstraat is straks zeven dagen in de week open van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Naast Emmen heeft GGD Drenthe testlocaties in Meppel, Assen en binnenkort ook in Hoogeveen. In onze provincie is momenteel ruim voldoende testcapaciteit. Mensen kunnen dezelfde of de volgende dag terecht voor een test. De uitslag volgt een dag daarna.

Vanboeijen begint eigen snelteststraat

Zorg- en welzijnsorganisatie Vanboeijen is vanochtend in Assen een snelteststraat voor de eigen medewerkers begonnen. De testen worden tussen 09.00 uur en 11.00 uur afgenomen.