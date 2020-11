Bioscoop Vue Hoogeveen niet eens met coronaboete en stapt naar de rechter

Bioscoop Vue Hoogeveen vecht via de rechter een dwangsom van 2500 euro aan, die het bedrijf kreeg opgelegd voor het openhouden van horeca ondanks de coronamaatregelen. Vandaag diende de zaak in Groningen.

De boete werd op 20 oktober opgelegd. Dit was voor de sluiting van bioscopen vanwege een gedeeltelijke lockdown. Vue Hoogeveen moest op 16 oktober na een controle van Veiligheidsregio Drenthe het buffet binnen de bioscoop sluiten. De bioscoop kreeg een waarschuwing opgelegd. Een dag later werd weer gecontroleerd. Het buffet was opnieuw open.

Afhaalpunt

Volgens advocaat Iskander Haverkate van Vue Hoogeveen ging de bioscoop niet buiten het boekje. Het buffet betrof een afhaalpunt. Bioscoopbezoekers kochten daar een hapje en drankje en namen dit mee naar hun toegewezen plekken in de bioscoopzaal. De achterliggende gedachte van het sluiten van horeca rondom een bioscoopfilm is om extra persoonsbewegingen binnen het bedrijf te beperken, zei Haverkate. Vue Hoogeveen deed eind oktober er alles aan om binnen de geest van die gedachte te blijven.

Het bedrijf hanteerde strikte regels en de bezoekers werden via vaste routes naar hun gereserveerde plek gebracht. Het verkooppunt lag op deze route. Het gekochte eten en drinken werd in een andere ruimte binnen de vestiging genuttigd en dan heb je het volgens de jurist over een afhaalpunt en geen horecagelegenheid. Dit was voor de Veiligheidsregio Noord-Holland destijds een reden om dit in die provincie wel toe te staan. De Veiligheidsregio's binnen Nederland waren niet eensluidend, zei de jurist.

'Deed best pijn'

"Je zag dat bezoekers van de bioscoop in Hoogeveen bij supermarkten en snackbars hun drinken en snacks haalden, dit meenamen naar binnen en tijdens de film opaten. Dat deed best pijn", zei Ron Sterk van Vue Nederland. Volgens Patricia Doldersum van Veiligheidsregio Drenthe was die uitzondering op de regel in Noord-Holland wel uit te leggen. "Door de hectiek die de wijzigingen van de coronamaatregelen met zich meebracht, heeft het kunnen gebeuren dat de richtlijnen in het begin op verschillende wijze kon worden uitgelegd. Dit is inmiddels aangepast. Sindsdien zijn de regels eenduidig en helder", zei Doldersum.

Uitspraak is binnen twee weken.