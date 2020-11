Drones boven het Ballooërveld: 'Mijn schapen schieten in de stress'

Het Ballooërveld is in trek bij dronegebruikers (Rechten: Fred van Os/RTV Drenthe)

"Gisteren was het weer raak", vertelt ze. Mijn schapen raken ervan op drift, schieten in de stress en panikeren. Ze willen niet meer terug naar hun plek." Volgens Duinkerken speelde het mee dat het afgelopen weekend bijna windstil was. "Daardoor zijn de drones beter hoorbaar."

Ondankbare taak

Toch spelen er volgens de schaapsherder nog veel meer zaken die overlast veroorzaken. "Behoorlijke aantallen mensen overtreden de regels. Het gaat om mountainbikers die buiten de paden fietsen, en loslopende honden op plekken waar dat niet is toegestaan. Ik begrijp dat mensen de natuur ingaan, maar veel regels worden niet nageleefd."

Daarnaast is de handhaving niet altijd op orde, zegt Duinkerken. "Boswachters doen hun best en proberen zo snel mogelijk aanwezig te zijn als ik een melding maak. Maar het is moeilijk om gelijk op de plaats van bestemming te zijn. Volgens Staatsbosbeheer moet ik mensen op de regels wijzen, bijvoorbeeld als het weer misgaat met de drones. Maar dat is de meest ondankbare taak die er is."

Zo schuiven mensen de problemen van zich af. "Je krijgt een snel excuus, of mensen zeggen niet te weten illegaal bezig te zijn." Daarom zijn er volgens de schapenhouder nieuwe maatregelen nodig. "Hogere boetes kunnen helpen. Maar je kan al beginnen met een aanvulling op de informatieborden bij het Ballooërveld. Daar kun je regels over de drones duidelijk maken."

Drone-overlast

Volgens Staatsbosbeheer was het afgelopen weekend - los van de drones - ook heel druk in de Drentse natuur. "Onze boa's hadden genoeg te doen, iedereen leek een frisse neus te willen halen", vertelt woordvoerder Hans Alting. De organisatie merkt ook dat vliegen met drones steeds populairder wordt.

"Maar het Ballooërveld is een Natura 2000-gebied, waarboven je niet mag vliegen met een drone, tenzij daar een ontheffing voor verleend is." Alting snapt dat het onbemande vliegtuigje erg mooie beelden kan schieten. "Het levert prachtige plaatjes op. Dat maakt het erg aantrekkelijk, maar in de praktijk zien we dat het veel effect heeft op de natuur en de bezoekers."

Dieren hebben rust nodig

"Niet alleen schapen, maar ook ganzen en vogels die midden in het broedseizoen zitten, kunnen verstoord raken. Zij hebben rust nodig", aldus Alting.

Staatsbosbeheer probeert dan ook met man en macht de situatie onder controle te houden. "We kunnen niet alles. Maar mensen die de regels overtreden, lopen de kans een boete te krijgen. Toch probeert de bos- en natuurbeheerder mensen ook te wijzen op de regels. "We gaan niet gelijk over op beboeten, maar proberen mensen ook te waarschuwen."

Naast de natuurorganisatie waarschuwt ook de politie over het gebruik van de drones. "In de wet natuurbescherming is vastgelegd dat vliegen met een drone verboden is als verstoring van dieren het gevolg is. Daarnaast mag je ook niet zomaar vliegen boven een Natura 2000-gebied."

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet moet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur behouden blijven. Daarnaast biedt de wet ook bescherming aan kwetsbare soorten. Voor het vliegen met drones geldt bijvoorbeeld het criterium dat als er verstoring van de dieren optreedt, het vliegen dan verboden is.

