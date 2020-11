CoronaCamper zoekt minima op voor sneltest

Daklozen en andere mensen die in armoede leven, laten zich niet of nauwelijks testen op corona. De CoronaCamper, afnemer van commerciële sneltesten, wil daar verandering in brengen. Met een camper komt een mobiele teststraat in Drenthe, Groningen en Friesland naar deze mensen toe.

CoronaCamper wil dit financieren door bedrijven, die hun personeel snel op hun werk willen laten testen op het coronavirus, eveneens de sneltest aan te bieden. Bedrijven kunnen de campers online reserveren, een uitslag is binnen een halfuur bekend.

Overleven

De daklozen en mensen die in armoede leven hebben wel wat anders aan hun hoofd dan een coronatest regelen bij de GGD, zegt Rob Mulder, één van de initiatiefnemers van de CoronaCamper. "Zij zijn vooral bezig met overleven. Dan staat corona niet op de eerste plaats."

Testen moet voor hen toegankelijker maken, oordeelde Mulder, zodat meer inzicht ontstaat in de besmettingsgraad in deze groep. "We kunnen de mensen niet op straat aanspreken, maar we kunnen wel plekken opzoeken waar zij vaak samenkomen. We hebben daarom een samenwerking met de Voedselbank, waar we op vaste momenten gaan staan. Dat personeel testen we, maar ook de klanten." Hoe dat er precies uit gaat zien, is volgens Mulder nog afwachten.

Oproep

De CoronaCamper heeft inmiddels al commerciële sneltesten uitgevoerd bij een zorgboerderij. Ook heeft het de aandacht weten te vangen van enkele onderwijsinstellingen. In totaal kunnen zeventien campers ingezet worden.

Mulder roept voedselbanken in Drenthe en andere professionals die werken met mensen in de armoede op zich te melden bij de CoronaCamper.