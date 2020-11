Stadsmarinier Dick Dreves van Assen na anderhalf jaar weg

Daarmee stopt Dreves na bijna dertig jaar als politieman, waar hij vooral actief was op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Als stadsmarinier stond hij al met één been in de gemeentelijke organisatie. Maar sinds 1 november met beide benen. Of er een nieuwe stadsmarinier in Assen komt is nog de vraag. Dat wordt over enkele weken bekend.

Beruchte hangplekken

Het project met de stadsmarinier was een proef die moest uitwijzen of je met een speciaal mannetje de overlast op enkele beruchte hangplekken in het centrum terug kon dringen. Plekken waar de politie verder niet aan toekwam.

Het ging in de provinciehoofstad vooral om problemen met rondhangende jongeren op het Koopmansplein, de Rolderstraat en de Gouverneurstuin. Daar zorgden groepen voor vernielingen, werd winkelend publiek belaagd, of er was sprake van lawaaioverlast. Ook zorgden zwervers en mensen met psychische probleem voor problemen, met name in de Gouverneurstuin.

Veiligheid verbeteren

Burgemeester Marco Out wilde met de inzet van de stadsmarinier de veiligheid verbeteren. Hij volgde daarmee het voorbeeld van de stad Rotterdam, die al tien jaar met stadsmariniers werkt in het centrum en in de wijken. De zogenoemde 'supertoezichthouder' moest als 'bekend gezicht' de problemen tackelen door het gesprek aan te gaan, het exacte probleem in kaart brengen, en het vervolgens oplossen.

De laatste tijd komen de beruchte hangplekken in het stadscentrum weinig meer in het nieuws als het gaat om overlast. De grootste probleemgebieden liggen nu vooral buiten het centrum. Dan gaat het vooral om de Baggelhuizerplas en het Asserbos waar regelmatig sprake is van vernielingen en brandstichting, en de wijken Kloosterveen en Marsdijk, waar jongeren voor overlast zorgen.

Verdienste stadsmarinier?

Of dit mede de verdienste is van stadsmarinier Dreves is onduidelijk. In de Rolderstraat kwamen een jaar geleden in elk geval beveiligingscamera's te hangen en er reden extra politiesurveillances door de straat.

Verder is een samenscholingsverbod ingesteld, en preventief fouilleren werd mogelijk. Aanleiding was een reeks ernstige incidenten, zoals schietpartijen en veel drugsoverlast. Na een jaar is daar de overlast flink verminderd.

Overbodig

Stadsmarinier Dick Dreves zelf gaf vorig jaar bij de start aan dat zijn missie pas echt geslaagd is, als hij zichzelf overbodig zou maken. Mogelijk heeft hij dat het afgelopen anderhalf jaar gedaan.

Een woordvoerder van de gemeente kan nog niet zeggen of het proefproject met de stadsmarinier in de ogen van gemeente en politie ook succesvol is geweest, en of er weer een nieuwe stadsmarinier komt. "Er is met de betrokken partijen een evaluatie geweest, maar de aanbevelingen zijn er nog niet. Daar is het wachten nu op."

