Kapster knipt voor de horeca: 'Ik noem het een coupe gezelligheid'

"Toen ik hoorde dat de horeca voor de tweede keer moest sluiten, wilde ik gewoon helpen", zegt Margriet Wanders van Haar M'Pathique in Dwingeloo. "Ik heb de kapsalon en ik kan knippen, dus dit is wat ik kan doen."

Wanders riep mensen via internet op om vandaag bij haar in de kappersstoel plaats te nemen. Normaal is de kapsalon op maandag gesloten, maar nu is de agenda vol. Wanders: "Het bedrag dat ik ermee ophaal is een steunbetuiging voor de uitbaters van 't Hof. De horeca gaat mij gewoon aan het hart."

Bezwaard

Gea Kruithof en haar man Jan zijn sinds twintig jaar uitbater van het café aan de Drift. Toen ze hoorde van de actie wist ze even niet hoe ze moest reageren: "Ik voelde me eerst best wel bezwaard dat dat voor ons wordt gedaan."

't Hof van Dwingeloo moest twee weken geleden voor de tweede keer sluiten, toen de coronamaatregelen werden aangescherpt. "Je kunt boos worden, maar je bereikt er niks mee. Dus ik leg mij erbij neer. Gelukkig hebben we wel een goede zomer gedraaid."

'Gaat niet om het geld'

Wanders hoopt een mooi bedrag op te halen, maar uiteindelijk gaat het niet om het geld. Ze houdt de actie vooral om haar dorpsgenoten een hart onder de riem te steken.

Kruithof: "Het doet je echt wel wat. Je weet dat er aan je gedacht wordt, dat is het allerleukste."

Coupe gezelligheid

Ramona Bosma zit vandaag in de stoel om de dode puntjes eraf te laten knippen. "Ik zag het op Facebook voorbijkomen en ik vond het zo leuk", zegt Bosma. "Heel veel ondernemers hebben het zwaar, niet alleen in de horeca. Ik vind dit een mooi initiatief om lokale ondernemers een steuntje in de rug te geven."

Na een half uur is de knipbeurt klaar en zit Bosma's lange haar in een ingewikkelde vlecht. "Ik noem het de coupe gezelligheid", zegt Wanders lachend.