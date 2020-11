Wildcam: das ruimt burcht op

"Je ziet de vrouwen druk aan het poetsen en krabben, ze zijn zich aan het opmaken", grapt Boerma, die als vrijwilliger bij de Dassenwerkgroep Drenthe al jaren de dieren in de gaten houdt. "Ondertussen doet de man het werk, hij sleept van alles mee de burcht in."

De burcht wordt in deze periode opgefrist. De winter komt eraan, dassen brengen dan meer tijd door in de burcht, dan moet het binnen wel een beetje aan kant zijn. Het oude nestmateriaal gaat eruit. "Mos, gras, dennennaalden, takken, alles wordt weer de burcht ingesleept, daar worden de kamers mee ingericht. Een burcht is net een kasteel onder de grond met verschillende gangen en kamers", zegt Boerma.

Dassen zijn erg netjes in hun ondergrondse bouwwerken. Ze doen hun behoefte buiten de burcht in latrines, binnen wordt geen voorraad eten aangelegd en het nestmateriaal wordt geregeld gelucht of ververst. In het najaar is een grote schoonmaak en maken de nachtdieren zich klaar voor een koudere periode. Daarnaast onderhouden ze ook hun vacht heel goed, ze besteden veel tijd aan de verzorging ervan.

De dieren zijn erg schuw en de kans is klein dat je er eentje ziet. Maar volgens Boerma groeit de populatie in Drenthe, en schuiven burchten op richting bebouwde gebieden. Er zijn nu zo'n vijfhonderd burchten in Drenthe, maar niet alle burchten zijn bewoond.

