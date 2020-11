Duizend banen weg bij FrieslandCampina, mogelijk sluiting fabrieken

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt ongeveer duizend banen vanwege de coronacrisis. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren, meldt het concern. Wat dit betekent voor de fabrieken in Beilen en Meppel is nog niet duidelijk.

Volgens de onderneming raakt de viruspandemie de resultaten en is daarom besloten om besparingsmaatregelen, die anders de komende jaren doorgevoerd waren, nu al in gang te zetten.

Volgens topman Hein Schumacher is het bedrijf door de crisis in een 'perfecte storm' beland. Zo zijn de melk- en zuivelprijzen direct na het uitbreken van de coronapandemie in maart en april drastisch gedaald. Tegenslagen als de gesloten grens tussen Hongkong en China en het wegvallen van omzet voor de levering aan horeca en cateraars, drukken ook zwaar op het concern. Daarbij staan de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk.

Mogelijk sluiting van fabrieken

Om dat op te vangen wil FrieslandCampina de kosten structureel verlagen. Zowel in de productie als bij managementlagen zullen er minder mensen nodig zijn. Mogelijk worden ook fabrieken gesloten. Eerder dit jaar besloot FrieslandCampina al om zijn kaasfabriek in het Noord-Brabantse Rijkevoort dicht te doen. Het bedrijf probeert het banenverlies op te vangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

"We beseffen dat er hierbij ingrijpende beslissingen moeten worden genomen", aldus Schumacher. "Het zijn alleen noodzakelijke ingrepen om als bedrijf succesvol te kunnen opereren en ook in de toekomst aan onze leden-melkveehouders een toonaangevende melkprijs te kunnen blijven uitbetalen."

Onverwacht

Voor vakbond FNV komt de reorganisatie onverwacht. "Ik had dit niet zien aankomen", zegt FNV-bestuurder Ron Vos, die regelmatig contact heeft met de ondernemingsraad van het concern. Toch begrijpt Vos dat er ingegrepen moet worden. "Door de coronacrisis zijn we niet allemaal minder melk gaan drinken. Maar bij FrieslandCampina wordt het geld niet verdiend met pakken melk. Ze moeten het meer hebben van bijvoorbeeld babymelkpoeder en levering aan de horeca. Daar gaat het nu slechter mee."

Gevolgen in Drenthe onduidelijk

Volgens de FNV-bestuurder is het nog onduidelijk welke consequenties de reorganisatie heeft voor de FrieslandCampina-fabrieken in Beilen en Meppel. "Dat wordt waarschijnlijk duidelijk in de eerste drie maanden van volgend jaar." Mogelijk gaan hier dus banen verloren.

"Maar gelukkig hebben we een goed sociaal plan liggen voor de werknemers." Deze overeenkomst vangt de gevolgen voor personeel voor een deel op. "En we willen in gesprek met de directie voor nog betere afspraken", aldus Vos.

Volgens hem keren de banen die verloren gaan niet meer terug als de coronacrisis achter de rug is. "Het is niet redelijk om die verwachting te wekken."

Geen verandering voor melkveehouders

Het bedrijf heeft verder laten weten dat er voor het jaar 2020 ook geen langetermijnbonussen uitgedeeld worden aan het seniormanagement, om bij te dragen aan de kostenbesparingen. Voor aangesloten melkveehouders verandert er niets. Het concern zal gewoon dezelfde hoeveelheid melk blijven afnemen.

FrieslandCampina heeft vestigingen in 36 landen en biedt werk aan ongeveer 24.000 medewerkers. In Nederland telt de onderneming bijna 8.000 werknemers, in buurlanden België en Duitsland gaat het om ruim 1.300 en bijna 1.500 mensen.

Twee fabrieken en een distributiecentrum

In Drenthe heeft FrieslandCampina dus twee fabrieken. Het gaat om de voormalige DOMO in Beilen en FrieslandCampina Kievit in Meppel. Bovendien is vorig jaar in Meppel nog een groot distributiecentrum van de zuivelreus geopend. Daarnaast zijn vele melkveehouders aangesloten bij het concern.

