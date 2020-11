‘Leven slachtoffers overvallen in 1,5 minuut helemaal veranderd’

Voor twee overvallen en zes inbraken in Assen heeft het Openbaar Ministerie vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 42-jarige Assenaar. "In één week tijd heeft hij een compleet slagveld aan ellende veroorzaakt", zei de officier van justitie in de rechtszaal in Assen.

Eind februari overviel de man binnen vier dagen de Poiesz-supermarkt in de wijk Baggelhuizen en cafetaria De Boemerang aan de Vaart Noordzijde. "De caissières in de supermarkt en de eigenaresse van de cafetaria hebben daar tot op de dag van vandaag last van. In anderhalve minuut is hun leven helemaal veranderd", aldus de officier.

Ze vindt dat hij bijna 1900 euro aan de supermarkt moet betalen, omdat die een paar weken lang extra beveiliging moest inzetten en ook psychische hulp regelde voor de getraumatiseerde medewerksters. De eigenaresse van de cafetaria eist zo'n 5000 euro schadevergoeding.

Overvallen met mes

De man liep beide zaken binnen met een sjaal voor zijn gezicht, had een mes in de hand en eiste geld. Hij maakte in totaal ongeveer 500 euro buit. De Assenaar heeft de overvallen bekend, net als de woninginbraken die hij in dezelfde week pleegde. De buit daarvan bestond uit gereedschap, laptops en camera's.

De Assenaar verklaarde dat hij een schuld had bij een crimineel bij wie hij in huis woonde en die hem en zijn vriendin in zijn macht had. Zij was aan de drugs en kreeg die van de huisbaas. Om hem te betalen moest ze als prostituee werken en het geld aan hem afstaan.

De overvallen en inbraken pleegde de 42-jarige man naar eigen zeggen ook om de schuld van zijn vriendin te kunnen inlossen. Soms werd hij gedwongen door de huisbaas en soms ging hij zelf op pad.

Met benzine overgoten

De Assenaar vertelde in de rechtszaal hoe hij en zijn toenmalige vriendin werden bedreigd en mishandeld door hun criminele huisbaas in de drie weken dat ze bij hem woonden. Ze kregen klappen en de man dreigde hun vingers af te hakken. Ook overgoot hij de man en zijn vriendin met benzine en dreigde ze in brand te steken als ze niet snel geld regelden.

De 42-jarige man was zelf bij de crimineel ingetrokken toen hij dakloos raakte. Zijn vriendin volgde kort daarna. De vraag van de officier van justitie waarom ze vanwege het geweld niet gewoon weer vertrokken waren, kon de overvaller niet goed beantwoorden. Hij zag naar eigen zeggen geen uitweg.

Zelf 112 gebeld

Toen zijn huisbaas hem begin maart op pad stuurde voor een nieuwe overval op een ander Poiesz-filiaal in Assen, besloot de man dat het klaar was. In de supermarkt liep hij naar de bedrijfsleider en vroeg hij of hij de politie mocht bellen. Hij belde 112 en gaf zichzelf aan. Eenmaal opgepakt, vertelde hij alles wat hij had gedaan, maar ook wat hem en zijn vriendin was overkomen. Hun voormalige huisbaas is inmiddels opgepakt voor mensenhandel.

Het leek de aanklaagster wel sterk dat het stel, dat nog maar drie weken bij hun criminele huisbaas woonde, in zo'n korte tijd compleet afhankelijk was geworden. Volgens de advocaat van de 42-jarige Assenaar kon haar cliënt niet meer helder denken vanwege de angst voor zijn huisbaas. Volgens haar kan haar cliënt niet gestraft worden, omdat sprake was van psychische overmacht. Ze pleitte voor ontslag van rechtsvervolging.

De uitspraak in deze zaak volgt op 24 november.

