Geen onderzoek naar Nepalese vrouw in moordzaak Hoogerbrugge

Er komt geen extra onderzoek naar een vrouwelijke kennis uit Nepal van de vermoorde oud-militair Marcel Hoogerbrugge. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanmiddag. Advocaat Ronald Knegt van moordverdachte Hala E. had gevraagd om de Nepalese vrouw als getuige te mogen horen.

De eind 2017 vermoorde Hoogerbrugge uit Hoogeveen had mailcontact met een vrouw uit Nepal. Dat bleek afgelopen zomer toen het Openbaar Ministerie van Microsoft toegang kreeg tot zijn mailbox. In zijn huis heeft de politie kort na de moord ook brieven van de vrouw van een jaar of acht geleden gevonden.

In Nepal ontmoet

Omdat in zijn slaapkamer niet alleen DNA-sporen van verdachte Hala E. (48), maar ook van een onbekende andere vrouw zijn gevonden, wilde Knegt meer te weten komen over het contact dat Hoogerbrugge had met de Nepalese vrouw. Daarnaast wil de advocaat weten of zij ook in Nederland is geweest.

Uit onderzoek is gebleken dat de Hoogevener de vrouw achttien jaar geleden in Nepal heeft ontmoet. Daarna hielden ze contact per brief en per mail. De vrouw schreef meerdere keren dat ze hem miste en hem weer wilde zien.

'Niet in Nederland geweest'

De politie heeft via Facebook contact gezocht met de vrouw. Ze is volgens officier van justitie Debby Homans erg arm en vertelde dat ze pas sinds kort een paspoort heeft. "Dat ze contact had met Hoogerbrugge lag gevoelig, omdat ze getrouwd is. Er zijn totaal geen aanwijzingen dat deze vrouw in Nederland is geweest, ook omdat ze pas net een paspoort heeft."

Daarmee is er volgens Homans ook geen reden om de vrouw in Nepal of via een videoverbinding als getuige te horen. De rechtbank was het met haar eens.

Op verzoek van Knegt zijn de afgelopen maanden ook nog andere mensen nagetrokken die in de mailbox van Hoogerbrugge of die van Hala E. voorkwamen. De bedoeling is nu dat de rechtbank de zaak - bijna drie jaar na de moord - op 26 november inhoudelijk gaat behandelen. E. was er vandaag niet bij, maar verschijnt die dag wel in de rechtbank.

'Dik dossier vol bewijs'

Hala E., die geboren is in Soedan en Hoogerbrugge heeft ontmoet toen ze een aantal jaren in Hoogeveen woonde, ontkent dat ze de man heeft vermoord. Volgens haar was zij met hem bevriend. Sinds ze naar Groot-Brittannië was geëmigreerd, kwam ze nog geregeld naar Hoogeveen en omgeving om vrienden en kennissen te bezoeken. Ze zag Hoogerbrugge dan ook.

Op 20 december 2017 werd de 49-jarige Hoogerbrugge thuis in bed gevonden door zijn ouders. Hij bleek te zijn vergiftigd met een cocktail van medicijnen en zijn schedel was ingeslagen. Op glazen in zijn keuken, waarin medicijnresten zijn gevonden, zaten DNA-sporen en vingerafdrukken van E. Er ligt volgens het OM 'een dik dossier vol bewijs' tegen haar.

