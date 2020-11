Aantal nieuwe besmettingen in Drenthe blijft dalen: 65

In Drenthe zijn in het afgelopen etmaal 65 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus: één in Assen en één in de gemeente Tynaarlo. Uit de gemeenten Hoogeveen en Assen zijn in totaal twee mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmettingen daalt verder. Gisteren waren er 73 nieuwe besmettingen, zondag lag dat aantal op 92.

Emmen blijft de gemeente waar het aantal nieuwe besmetting het hoogst is (19). In totaal staat het aantal besmettingen in Emmen op 1.767. In Hoogeveen ligt het aantal nieuwe besmettingen op tien en komt in totaal op 750.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 10-11-20)

Gemeenten Besmettingen Ziekenhuisopnames Doden Aa en Hunze 238 (+1) 1 1 Assen 789 (+3) 15 (+1) 4 (+1) Borger-Odoorn 323 (+5) 8 8 Coevorden 426 (+7) 19 4 Emmen 1767 (+19) 52 24 Hoogeveen 750 (+10) 32 (+1) 14 Meppel 366 (+3) 11 5 Midden-Drenthe 375 (+4) 6 0 Noordenveld 265 (+3) 7 14 Tynaarlo 343 (+4) 11 5 (+1) Westerveld 157 (+4) 9 5 De Wolden 310 (+2) 16 6 Onbekend 10 0 0

Landelijk zijn 4.695 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is zo goed als gelijk aan gisteren, toen het RIVM 4.701 gevallen meldde. Het waren er aanvankelijk 4.709, maar dat aantal is vandaag bijgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zondagochtend en gisterochtend waren 40 sterfgevallen gemeld.

Het virus gaat minder snel rond

Het coronavirus verspreidt zich steeds langzamer. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus rondgaat, is volledig gedaald tot onder de 1, en dat is voor het eerst sinds half juni.

Het getal staat nu op 0,91. Dat betekent dat 100 besmette personen 91 anderen besmetten, die op hun beurt ongeveer 83 anderen aansteken. Zo gaat het virus steeds langzamer rond en kan de uitbraak doven. Het getal is een schatting, maar het RIVM gaat ervan uit dat het getal tussen 0,89 en 0,93 zit.