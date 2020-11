Verrassingspakket voor 500 mantelzorgers in Midden-Drenthe

"Normaal gesproken hebben we een gezellige dag, een soort verwendag", legt José Post van het Contactpunt Mantelzorg Midden-Drenthe uit.

Verwenpakket

Maar zoals allerlei grote evenementen kan ook dat door corona dit jaar niet doorgaan. En dus bedachten Post en vrijwilligers een paar maanden geleden iets anders: een verrassingspakket bezorgen bij alle vijfhonderd vrijwilligers in Midden-Drenthe die geregistreerd zijn bij het contactpunt.

"Kijk, er zit een zakje kruidnoten in en een flesje met sap. Ook heeft de gemeente er een leuk kookboekje bijgedaan. Verder wat lekkere snoepjes en ook nog wat leuke kaartjes van het Papierkunstmuseum in Westerbork", laat Post zien.

Post en haar team van vrijwilligers zijn dagenlang bezig om de pakketen in te pakken. Maar dat werk is het allemaal waard vindt ze, want op de dag van de mantelzorg willen ze de mantelzorgers graag in het zonnetje zetten. "Die mensen zijn zo belangrijk", vertelt Post. "Anders zaten de tehuizen nu nog voller, ben ik bang. Het blijkt ook wel dat mantelzorgers weleens overbelast zijn, dat moeten we zien te voorkomen."

200 euro

Behalve het verrassingspakket kunnen mensen uit Midden-Drenthe die mantelzorg krijgen vandaag op de website van de gemeente Midden-Drenthe 200 euro aanvragen voor diegene die voor hen zorgt. "Dus als je mantelzorger bent en je staat bij ons geregistreerd, dan is dat toch een leuke waardering", aldus een enthousiaste Post.

Maar vandaag staan voor haar de verrassingspakketten centraal. Het Contactpunt Mantelzorg kreeg een aantal buurtbussen te leen om ze bij de honderden mantelzorgers te bezorgen. "Ja de buurtbussen hadden door de coronacrisis ook minder te doen, dus het is fijn dat ze ons helpen", vertelt Post. Ze hoopt de komende dagen alle mantelzorgers te bereiken.

'Met je hart'

De eerste mantelzorgers die het pakket krijgen, zijn verrast met het pakket. "Ja, dit is toch een fijne waardering. Dat wij zorgen voor onze ouders, dat vinden wij vanzelfsprekend. Zoiets doe je vanuit je hart", vertelt er een nadat ze een pakket krijgt. Maar toch erkennen de mantelzorgers ook dat het soms behoorlijk zwaar kan zijn en dat niet altijd iedereen dat doorheeft. "Maar goed, als je er veel over blijft praten met elkaar, dan komt dat wel goed. En gelukkig hebben we ook veel steun van vrienden en familie", aldus een blije en verraste mantelzorger.