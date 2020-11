'Asielbus' tussen Emmen en Ter Apel rijdt ook volgend jaar

Al een aantal weken zijn de gemeente en het ministerie in gesprek over het laten doorrijden van de bus, meldt RTV Noord. Broekers-Knol heeft nu besloten om de gemeente Westerwolde tegemoet te komen in de kosten voor volgend jaar 'vanwege de speciale status van Ter Apel als het enige aanmeldcentrum van Nederland'.

Veiligelanders wilden mee zonder te betalen

De 'asielbus' rijdt nu zo'n anderhalf jaar en is ingezet om de overlast van een groep asielzoekers te verminderen op de reguliere buslijn, lijn 73. Asielzoekers uit voornamelijk veilige landen veroorzaakten opstootjes, omdat ze mee wilden rijden in de bussen van Qbuzz zonder te betalen. Het bedrijf besloot daarom beveiliging mee te nemen op de bussen en de halte voor het aanmeldcentrum over te slaan.

Meerdere partijen wilden stoppen in december 2019

Vlak daarna startte de proef om asielzoekers met een andere bus te vervoeren. Die bus heet in de volksmond de 'asielbus'. De proef zou in eerste instantie drie maanden duren. Na een aantal verlengingen wilden verschillende partijen er eigenlijk in december 2019 mee stoppen.

Nieuwe bussen van Qbuzz waren toen uitgerust met camera's en ook het kopen van een kaartje met contant geld was niet meer mogelijk. Bovendien zou uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijken dat er geen incidenten meer waren.

Nieuwsuur toont toch weer een opstootje

Een fragment van Nieuwsuur gooide alleen roet in het eten. Daarop was te zien dat er een opstootje was tussen een asielzoeker en een beveiliger. Voorwaarde voor het stoppen van de proef was dat er geen incidenten meer zouden zijn. Uiteindelijk is besloten om de bus tot december dit jaar te laten rijden.

Nu is besloten om de bus ook volgend jaar door te laten rijden. De gemeente Westerwolde, Qbuzz en buschauffeurs zijn tevreden over de speciale bus. Mede daarom is nu besloten om voorlopig door te gaan.