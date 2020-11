90 miljoen voor viaducten over Rondweg Emmen en verdubbeling N862

De gemeente Emmen en de provincie Drenthe gaan de komende acht tot tien jaar de Rondweg in Emmen en de N862 tussen Emmen en Klazienaveen aanpakken. In totaal trekken beide partijen hier elk 45 miljoen euro voor uit.

De Rondweg moet een zogenoemde stroomweg worden, waar verkeer kan doorrijden. Dit betekent dat de kruisingen en stoplichten verdwijnen. Die maken plaats voor viaducten. Daarnaast moet het verkeer in de toekomst beter kunnen doorrijden over de N862 tussen de A37 en de Dordsestraat. Daarom worden delen van die weg verdubbeld, andere delen krijgen een parallelweg.

Wegenruil

Twee jaar geleden werd de aanzet voor het project gegeven. Destijds ruilden de provincie en de gemeente Emmen van wegen. De Rondweg was eigendom van de gemeente en de provincie was eigenaar van de N862. Maar de Rondweg paste beter bij de provincie, terwijl de gemeente al jaren de N862 wilde aanpakken. Ondanks de ruil pakken beide partijen nu gezamenlijk de wegen aan.

Viaducten over de Rondweg

Het is de bedoeling dat alle gelijkvloerse kruisingen verdwijnen uit de Rondweg. Die maken plaats voor in totaal zes viaducten. Allereerst komt er een viaduct bij de aansluiting Emmen-West. Daarnaast komt er een ongelijkvloerse kruising bij de afslag Bargermeer, bij de kruising met de N862, Houtweg, Emmerweg en verderop bij de Pottendijk.

"Op deze manier kunnen automobilisten beter doorrijden en wordt het veiliger om over te steken. Voor de hele Rondweg is dit beter", vindt gedeputeerde Cees Bijl. Volgens hem blijven mensen en bedrijven die aan de Rondweg wonen of gevestigd zijn, bereikbaar. "Voor de een zal de toegang tot de weg iets dichterbij komen te liggen, voor de ander iets verder weg. Voor fietsers gaan we kijken naar logische routes."

N862 wordt verdubbeld

De N862 staat bij de gemeente Emmen al enkele jaren met stip op de eerste plaats om onder handen te nemen. "We zien dat het hier steeds drukker wordt, zeker bij het Drenthe College en Stenden. Daarom zetten we nu in op een verdubbeling van de weg, of er komt een parallelweg", legt wethouder René van der Weide uit. "Zo worden het centrum en de A37 beter bereikbaar en komt er een snellere verbinding tussen Emmen en Klazienaveen."

'Impuls voor economie'

"De bereikbaarheid van Emmen is essentieel voor de bedrijvigheid in de stad. De bedrijventerreinen worden beter bereikbaar, net als de A37. Bovendien kan het transsport beter doorrijden. De stad wordt hierdoor interessanter als vestigingsplaats", zegt economiewethouder Guido Rink enthousiast. "Door deze maatregelen geven we een impuls aan de werkgelegenheid."

'Plannen passen binnen bezuinigingen'

In totaal is er 90 miljoen euro beschikbaar voor de twee wegen. Daarbij houden de gemeente en provincie er rekening mee dat de plannen iets duurder kunnen uitvallen dan gepland.

Voor de armlastige gemeente Emmen is het een forse investering. De komende jaren moet Emmen namelijk 12 miljoen euro bezuinigen. Maar er is wel wel 45 miljoen euro beschikbaar voor voor de ingrepen aan de N862. "Normaal zouden we de komende jaren zo'n 15 miljoen euro moeten investeren in het onderhoud aan de N862 en dat drukt zwaarder op de begroting", legt Van der Weide uit. "De investering in de verbouwing van de weg kunnen we namelijk over dertig tot veertig jaar afschrijven in onze begroting."

Hoop op weinig overlast

Zowel de gemeente Emmen als de provincie heeft goede hoop dat het verkeer de komende acht tot tien jaar niet al te veel last krijgt van de verbouwing. Gedeputeerde Bijl kijkt daarbij vooral naar de N34, waar nu aan gebouwd wordt. "Daar lukt het de wegenbouwers ook om het verkeer zonder echte overlast te laten doorrijden. Ik hoop dat dat hier ook lukt."

De komende tijd gaan de gemeente en provincie in gesprek met verschillende belangengroeperingen. Daarnaast is er over twee weken een online bijeenkomst voor inwoners.

