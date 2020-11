Eis: veertig maanden cel voor ‘totale snoepwinkel’ aan drugs in auto

Een man uit Helmond had 107 postpakketten met harddrugs in zijn auto liggen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

"Ik weet helemaal niks van pakketjes met harddrugs. Nul komma nul." Dat hield een 57-jarige man uit het Brabantse Helmond vandaag vol in de rechtbank in Assen. Hij wist niet beter dan dat er op 19 mei dit jaar twee sporttassen met daarin pakketjes met computerapparatuur in zijn auto stonden.

De officier van justitie geloofde er niks van. Toen de Koninklijke Marechaussee de man die ochtend bij Zwartemeer controleerde, bleek hij 107 postpakketten met harddrugs bij zich te hebben. De aanklaagster eiste veertig maanden gevangenisstraf.

In de pakketjes zaten cocaïne, heroïne, xtc, speed en crystal meth met een totaal gewicht van 3,3 kilo. "De totale snoepwinkel", aldus de officier. De pakketjes hadden een Duitse afzender en waren bestemd voor adressen over de hele wereld.

Nerveuze man

Op 19 mei waren marechaussees bezig met een controle langs de A37 vlak voor de Duitse grens toen het rijgedrag van de bestuurder van een Duitse auto opviel. Hij kwam uit Duitsland rijden en nam snel de afslag naar Zwartmeer toen hij de verkeerscontrole in het vizier kreeg.

Even later werd hij daar alsnog aan de kant gezet. Het viel de marechaussees op dat hij nerveus was. De man vertelde twee weken eerder de auto voor een vriend te hebben gehuurd bij een bedrijf in het Duitse Gronau. De tassen met de pakketjes achterin waren niet van hem, en hij zei er niks van te weten. Toen de Helmonder officieel werd aangehouden, zei hij dat het ging om pakketjes met computeronderdelen die hij naar Duitsland moest brengen.

'Opeens in Duitsland'

In de rechtszaal kwam de Brabander weer met een ander verhaal. "De huurauto moest eind die week terug naar Gronau. Ik zou de wagen naar de zwager van mijn kennis, die in Emmen woont, brengen. Hij zou mij daarna afzetten op het station in Groningen, zodat ik met de trein terug kon naar Brabant. De huurauto zou de zwager later terugbrengen naar Gronau", vertelde hij.

De man beweerde dat hij op de laatste parkeerplaats voor de Duitse grens met de Emmenaar had afgesproken, maar dat hij die per ongeluk voorbijreed. "Ik was opeens in Duitsland. Daar ben ik gekeerd en terug naar Nederland gereden."

De rechters vroegen hem meerdere keren naar de logica van de plek om af te spreken, omdat ze daarna nog een flink stuk moesten rijden om bij het station in Groningen te komen Maar de Brabander bleef bij zijn verhaal.

Foto's van brievenbussen

Volgens de officier moest de man in werkelijkheid gewoon de pakketjes met drugs voor iemand naar Duitsland brengen, zodat ze verspreid konden worden. Uit onderzoek blijkt dat op een aantal adressen waar postpakketjes naartoe moesten, mensen wonen die te linken zijn aan drugshandel. Ook lag in de auto een telefoon met daarop foto's van meerdere postkantoren en brievenbussen in Duitsland.

De Brabander is sinds 2012 meerdere keren veroordeeld voor hennepteelt- en handel, maar nog nooit voor harddrugs. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak. Of de rechtbank de man gelooft, blijkt over twee weken.