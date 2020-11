Rapport: onduidelijk of TopDutch bijdroeg aan binnenhalen bedrijven

Het is niet te bewijzen dat de bedrijven als Avantium, Sky NRG en Van Merksteijn naar Noord-Nederland zijn gekomen dankzij TopDutch. Dat blijkt uit het evaluatierapport van TopDutch dat bureau ERAC heeft uitgevoerd in opdracht van de provincies Drenthe, Groningen, Friesland.

In het evaluatierapport staat dat de cijfers van binnengehaalde bedrijven niet rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan resultaten van TopDutch.

De TopDutch-campagne ging van in 2018 van start om een fabriek van Tesla naar Noord-Nederland te halen. Toen dat niet lukte verlegde Top Dutch de focus naar het onder de aandacht brengen van de drie noordelijke provincies als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.

'Geen gegevens beschikbaar'

"Er zijn geen gegevens beschikbaar over de eventuele mate waarin TopDutch van doorslaggevende betekenis is geweest in de resultaten van de NOM over 2018 en 2019", zo meldt het evaluatierapport. De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) haalt bedrijven naar de regio in opdracht van de noordelijke provincies. Provinciale Staten (PS) van Drenthe stelden al eerder vragen over wat TopDutch nou precies oplevert.

'Weet niet waar de naam vandaan komt'

Avantium, Sky NRG en Van Merksteijn hebben in januari van dit jaar tegenover RTV Noord ontkend dat TopDutch een rol heeft gespeeld in hun keuze om zich te vestigen in Groningen. "Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet weet waar de naam Top Dutch vandaan komt. Het zegt mij niet veel", zei de woordvoerder van Sky NRG. De twee andere bedrijven gaven een vergelijkbare reactie.

Een woordvoerder van de provincie Groningen liet destijds iets anders weten. "De Top Dutch-campagnes hebben ervoor gezorgd dat in ieder geval drie bedrijven zich in onze regio willen vestigen: Avantium, Sky NRG en Van Merkensteijn." Uit het evaluatierapport valt niet op te maken of deze claim gerechtvaardigd is.

Initio: 'Informatie provincie niet bruikbaar voor effectieve campagne'

Dat de campagne haperde komt omdat de drie provincies niet duidelijk waren in het verstrekken van de opdracht. Marketingbureau Initio, de onderneming die de klus van 1,2 miljoen euro moest uitvoeren, gaf te kennen dat de verstrekte informatie door de provincies niet bruikbaar was om tot gerichte en effectieve campagnes te komen.

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe erkennen deze conclusie. "TopDutch is een spontaan initiatief geweest. De provincies waren destijds nog relatief onbekend met regiobranding als instrument voor internationale acquisitie. Dit komt ook in het rapport naar voren. Wij waren onvoldoende voorbereid om de inhoud te leveren, die nodig was om de campagnes te realiseren en de campagnes zijn laat op gang gekomen", schrijven GS vandaag aan PS.

'Voorzetting nodig om succes te beoordelen'

Toch is de evaluatie over het merk TopDutch deels positief. TopDutch heeft als merk voldoende opgeleverd en de kwantitatieve doelstellingen, zoals het online bereik van marketingcampagnes, zijn gehaald. Ook lijkt het er op dat TopDutch bedrijven warm heeft gemaakt, maar dat is zoals gezegd niet direct met cijfers te onderbouwen. Om TopDutch op de langere termijn te beoordelen als een definitief succes, is voortzetting van de campagne nodig, aldus het rapport. ERAC raadt aan om door te gaan met het merk.

Verder onder de NOM

De opzet van TopDutch en de verschillende gesprekken tussen provincies, ondernemers en de NOM hebben ertoe geleid dat die verhoudingen zijn verbeterd. Een van de adviezen is dan ook dat TopDutch onder de huidige omstandigheden ondergebracht kan worden bij de NOM, aangezien deze organisatie de kennis heeft om bedrijven binnen te halen.

Dat is ook wat GS van Drenthe de komende tijd willen. "De NOM moet - om het merk niet te laten ondersneeuwen - de online branding en het beheer van de website voortzetten tot er een nieuwe gezamenlijke organisatiewijze is gekozen en ingericht", zo stellen GS aan PS voor.

Geen woord over de TopDutch-ruzie

Het rapport gaat niet in op de ruzie die is ontstaan tussen opdrachtnemer Initio enerzijds en de ondernemers Stef van der Ziel, Niels Palmers en Chris van der Voorn anderzijds. Zij kregen onenigheid over het feit dat Initio de leiding had en de overige ondernemers als onderaannemer te boek stonden.

En dan was er nog een ander akkefietje: organisatieadviesbureau Berenschot zou de Top Dutch-campagne van Initio gaan onderzoeken, maar toen bleek dat directeur Gerard de Boer een zakelijke band heeft met Initio. Dus trokken de provincies de stekker uit dat onderzoek.

