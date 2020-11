Zat dader schietpartij Hoogersmilde al bij slachtoffer in de auto?

Een campingmedewerker zag het tweetal zitten in een BMW 1-serie, die vervolgens de hoek om verdween. Even later werden meerdere schoten gehoord, waardoor het slachtoffer uit Hoogersmilde ter plaatse om het leven kwam. De overleden man woonde sinds een halfjaar in een chalet op het vakantiepark.

Volgens de politie is nog niet duidelijk of het gaat om één verdachte of dat er meerdere personen bij de schietpartij betrokken zijn. "We weten dat er een BMW bij betrokken was en dat het slachtoffer gebruikmaakte van deze auto", zegt een politiewoordvoerder. "We willen weten of mensen iets hebben gezien van deze BMW."

Na de melding van het schietincident werden meerdere politie-eenheden en een helikopter ingezet, maar tot een aanhouding leidde dat niet.

Lees ook: