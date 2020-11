Assen begint eindelijk met aanleg nieuwe wijk Kloosterakker

Het bestemmingsplan moet in december nog wel door de gemeenteraad. Maar dat lijkt een formaliteit. De 500 woningen komen aan de westkant van het huidige Kloosterveen, tussen de Aletta Jacobsweg en de Norgervaart.

Snel beginnen

Wethouder Karin Dekker wil graag snel aan de slag in Kloosterveen. "De woningmarkt staat onder druk, ook in Assen", zegt ze. Zo is er grote behoefte in de provinciehoofdstad aan koopwoningen, en ook nieuwe huurwoningen.

Kloosterakker heeft een gevarieerd aanbod aan woningen. Zo komen er rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Projectontwikkelaars bouwen een deel van de huizen. Ook komen er kavels waarop toekomstige bewoners zelf een woning kunnen laten bouwen. 20 procent is voor de sociale huursector.

Duurzame wijk

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de nieuwbouwwijk. Dat geldt zowel voor energie en water, als voor het openbaar groen. Kloosterakker wordt aardgasvrij, het hemelwater wordt opgevangen voor het doorspoelen van het toilet, er komen veel bomen, en er wordt gestreefd naar groene daken. Ook is er ruimte voor openbare laadpalen voor elektrische auto's. Langs de Norgervaart komt een recreatief wandelgebied met veel water en groen.

Akkoord over natuur

Afgelopen maand sloten Assen en de provincie nog een akkoord met natuurorganisaties. Die hadden bezwaar tegen de natuurvergunning voor de uitbreidingswijk, omdat Kloosterakker gevolgen zou hebben voor het nabijgelegen natuurgebied het Fochteloërveen. Ze wilden in beroep. Maar dat is voorkomen met de afspraak dat de woonwijk niet zorgt voor extra stikstofuitstoot. Ook worden negatieve gevolgen op het leefgebied voor beschermde vogelsoorten zoveel mogelijk voorkomen of gecompenseerd.

De gemeente verwacht dat de inschrijving voor de eerste bouwkavels komend voorjaar kan beginnen. De bouw van de eerste huizen zal na de zomer starten.

