Dorpshuis van het Jaar 2020 bekend: De Heugte in Nieuw-Balinge

En dat is precies de reden waarom De Heugte heeft gewonnen volgens Rudolf Bosch van de vakjury. "Het dorpshuis is er niet alleen voor, maar ook door alle inwoners van het dorp. Het is het bruisend hart van Nieuw-Balinge, waar de jeugd van jongs af aan bij betrokken is. De saamhorigheid die schuilgaat achter dit actieve en innovatieve dorpshuis is heel indrukwekkend."

Maureen Oelen en José Post weten niet wat ze moeten zeggen als ze het commentaar van de vakjury horen. "We zijn er echt stil van. Maar meer dan ooit beseffen we dat het bestaan van De Heugte in het dorp enorm belangrijk is", zegt Oelen.

Verkiezing

De Heugte in Nieuw-Balinge was één van de zes dorps- en buurthuizen die de afgelopen maanden mee gedaan hebben aan de verkiezing 'Dorpshuis van het Jaar 2020'. Het thema van de verkiezing dit jaar was: 'Welk dorpshuis wil je zijn in 2025'? Hiermee wilde de BOKD, de initiator van de verkiezing, de dorpshuizen uitdagen om na te denken over de positie en hun rol in een veranderende samenleving. "Ook het toekomstbestendig maken van de buurt- en dorpshuizen vinden we een belangrijk element", licht Paul van Schie van de BOKD toe. De BOKD staat voor Brede Overleggroep Kleine Dorpen.

De andere finalisten waren Het Oor in Hoogeveen, De Schulp in Assen, Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord, De Trefkoel in Gasselte en D'Anloop in Schipborg. Zij krijgen voor hun deelname ieder 1000 euro.

Kijk hieronder naar de bekendmaking: