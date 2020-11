Militairen van Johannes Postkazerne in Asser hotel in quarantaine

Er moeten inmiddels zoveel militairen in quarantaine, dat de eigen locaties van Defensie vol zitten. Om die reden zitten 128 militairen van de Johannes Postkazerne in quarantaine in een hotel in Assen.

Zij mogen zeven dagen lang met niemand in aanraking komen. "Maar ze mogen wel naar buiten, daar hebben we aparte sportblokken voor", zegt luitenant Tom van Hout. "Daarin kunnen ze een blokje om, hardlopen of even ergens anders sporten. Ook dat gebeurt volgens de quarantaineregels."

Verveling?

Militair Sandor de Wit heeft zich nog niet verveeld in het Asser hotel. "We hebben een schema meegekregen van de sportinstructeur en ik heb mijn laptop mee", vertelt hij over zijn daginvulling. "Daarnaast ben ik lekker tv aan het kijken en heb ik voor het eerst sinds jaren weer eens in bad gezeten."

Na zeven dagen quarantaine worden de militairen getest op het coronavirus. Bij een negatieve uitslag reizen ze naar Duitsland waar ze aan hun oefening kunnen beginnen.