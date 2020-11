Dik 1,6 miljoen van provincie voor waterstoffabriek in Emmen

In Emmen komt één van de grootste waterstoffabrieken van Europa, goed voor 10 megawatt. Shell wil hem bouwen op het oude terrein van de inmiddels gesloopte gaszuiveringsinstallatie (GZI) van de NAM. De provincie Drenthe steekt er dik 1,6 miljoen subsidie in.

De NAM wil het terrein ombouwen tot 'GZI-Next': een knooppunt voor het opwekken en transporteren van duurzame energie. De waterstoffabriek van Shell wordt er onderdeel van. Shell wil op GZI-Next groene waterstof gaan opwekken. Echt duurzaam dus. De zonnepanelen die de groene stroom voor het elektrolyse-proces moeten leveren staan er al.

Eén van de grootse in Europa

Als Shell gaat bouwen, zal de waterstoffabriek in Emmen met een vermogen van ongeveer 10 megawatt één van de grootste electrolysers in Europa worden. De fabriek moet onder andere waterstof gaan produceren voor tien waterstofbussen die in Drenthe gaan rijden en voor bedrijven op het Emmtec-terrein. Daar wil een aantal bedrijven met waterstof een deel van hun energiebehoefte voorzien. Op dat terrein valt nog een hoop te winnen, want Emmtec staat in de top 10 van de Nederlandse aardgasgrootverbruikers. Volgens Shell gaat ook de waterstofwijk in Hoogeveen aangesloten worden op de fabriek.

Nog niet alle seinen op groen

Volgens de provincie is het de bedoeling is dat de bouw van de electrolyser en het tankstation voor de waterstofbussen van Qbuzz in 2021 van start gaan en in 2022 in werking zijn. Shell-woordvoeder Marc Potma is voorzichtiger. "Er moet nog wel een aantal stappen worden genomen voordat wij ons kunnen verbinden aan een tijdspad voor de bouw van de waterstoffabriek." Sterker nog: volgens Potma is nog helemaal niet duidelijk wanneer Shell het besluit gaat nemen voor de fabriek.

Dat komt volgens Potma omdat er op z'n minst flink wat afnemers van waterstof moeten zijn voor een goede businesscase. Hij is blij met Qbuzz en de bedrijven op het Emmtec-terrein, maar Shell is nog bezig meer klanten te trekken en het liefst dicht in de buurt van de GZI-locatie. Potma: "Waterstof is nu nog erg duur. Er zijn echt veel meer grotere afnemers nodig wil dit rendabel worden. Alleen bij grootschalige afname kan op den duur de productieprijs zakken."

GZI is perfecte plek

Over de plek voor de waterstoffabriek heeft Shell geen enkele twijfel. Vanwege het aardgasverleden van de plek liggen er dikke stroomkabels maar vooral dikke gasleidingen van de Gasunie. Die zijn met aanpassingen geschikt te maken voor transport van waterstof. En in ieder geval dicht bij een aantal afnemers.

Drentse Investerings Agenda

Gedeputeerde Staten (GS) stellen Provinciale Staten (PS) voor om de 1.645.000 euro te halen uit het geld van de Drentse Investerings Agenda. Gedeputeerde Tjisse Stepstra: "Dit past goed in de ambities van de provincie Drenthe om de energietransitie te versnellen. De bouw van een grote waterstoffabriek in Drenthe ziet het college bovendien als een manier om de waterstofeconomie op gang te krijgen. Die zorgt voor nieuwe werkgelegenheid nu de gaswinning in Noord-Nederland wordt afgebouwd."

Van gasrotonde naar waterstofrotonde

Het project is onderdeel van het Europese HEAVENN-project waarvoor Noord-Nederland ook 20 miljoen euro uit Brussel heeft gekregen. Vorige week maakten de noordelijke provincies grote plannen bekend voor waterstof: ze willen van gasrotonde naar waterstofrotonde voor Europa. Investeringen die miljarden vergen maar ervoor moeten zorgen dat het Noorden leidend gaat worden in de productie, handel en transport van waterstof en de kennis van allerlei technologische toepassingen ervan.