Jan Seton wil door als burgemeester Borger-Odoorn

In 2015 begon de 49-jarige Seton aan zijn eerste termijn. Hij heeft het in de gemeente nog steeds erg naar zijn zin, zegt hij. Dat komt volgens hem vooral door de grote dynamiek in het gebied. Seton: "Het aantal inwoners stijgt, er zit groei in recreatie en toerisme en er wordt volop gebouwd, verbouwd en geïnvesteerd."

Naoberschap

Seton voelt zich thuis in het gebied waar 'mensen nog echt naar elkaar omkijken'. "Het gaat er hier heus wel eens fel aan toe, maar uiteindelijk vinden we elkaar in onze verknochtheid aan het landschap, het naoberschap en in de bereidheid samen de handen uit de mouwen te steken', aldus de burgemeester.

De gemeenteraad neemt begin 2021 een besluit over de herbenoeming van Seton.