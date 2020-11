Raad Coevorden steunt De Swaneburg toch met 30.000 euro per jaar extra

Om het hoofd boven water te houden, krijgt sportcomplex De Swaneburg in Coevorden 30.000 euro per jaar extra. Daarmee stemden de raadsfracties vanavond in bij de begrotingsraad.

De partijen BBC2014, PvdA en CDA waren het in eerste instantie niet eens met de verhoging.

Het zwembadbestuur was boos over de houding van enkele partijen in de commissievergadering van vorige week. De partijen gaven aan dat er ook gekeken kon worden naar de inzet van vrijwilligers in het zwembad, maar dit schoot in het verkeerde keelgat. "Wij worden vergeleken met openluchtzwembaden, maar die vergelijking is totaal niet te trekken", schrijft secretaris Anton Beekman van De Swaneburg in een brief aan de raad.

34.000 euro extra voor groot onderhoud

Ook reserveert de gemeente 34.000 euro extra per jaar voor groot onderhoud van het zwembad met de bijbehorende sporthal en sportcomplex De Drostenhal, die ook onder de stichting valt. Dit komt bovenop het standaardbedrag van 76.000 euro per jaar.

Volgens het bestuur van Stichting Swaneburg is dit juist nodig om grotere uitgaven op te vangen. De Drostenhal is in 1975 afgebouwd en heeft sindsdien geen grote veranderingen ondergaan. "Het complex zal niet instorten als dat bedrag niet komt. Door nu elk jaar onderhoud te plegen, zal het niet nodig zijn om in een keer grote bedragen uit te geven", aldus Beekman.

Begroting

De extra toezegging voor De Swaneburg was onderdeel van de begroting voor 2021, die overwegend positief werd ontvangen door de raad.