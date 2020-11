Westerveld worstelt met gat in begroting, uniek akkoord bereikt

In het gemeentehuis in Diever werd achter de schermen flink onderhandeld (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Geen geld voor een voedselbos, maar wel een opknapbeurt voor de parkeerplaats van museum De Proefkolonie in Frederiksoord. De gemeenteraad moest vandaag keuzes maken over de begroting van 2021. Het plan van het college om de schade beperkt te houden door de ozb voor huizenbezitters met een vijfde te verhogen, viel niet in goede aarde bij de raadsleden.

Teleurgesteld

"Deze begroting is onacceptabel", ging CDA'er Gerjo Ballast er met gestrekt been in. "We zijn teleurgesteld. Na een negatief resultaat in 2018, 2019 en 2020 is die er nu ook voor 2021. De meerjarenbegroting toont een positieve lijn, maar met verdampte reserves."

Jan Puper van de PvdA verweet het college een gebrek aan creativiteit. "Een stijging met de helft (10 procent, red.) moet echt voldoende zijn. Woningen zijn stukken meer waard geworden en er worden extra woningen gebouwd, dat brengt extra geld met zich mee." Zelf zag Puper meer in het schrappen van de renovatie van de parkeerplaats bij De Proefkolonie (300.000 euro), en het schrappen van de plannen voor een voedselbos (50.000 euro).

Het voedselbosplan ging van tafel, de parkeerplaats wordt wel onder handen genomen. Dit tot tevredenheid van wethouder Klaas Smidt, aangezien de Maatschappij van Weldadigheid ook 125.000 euro neertelt. Smidt was bang dat die toezegging wegvalt als de gemeente de plannen uitstelt. De opknapbeurt schrappen zou netto per jaar minder dan 10.000 euro opleveren.

Omdat er flink is geïnvesteerd is in het gebied, wil Smidt de 'haveloze' parkeerplaats als sluitstuk van het project dan ook verfraaien. "Mensen zijn weer trots op het gebied, daar willen we nog een stukje trots aan toevoegen. Het gaat om uitstraling toevoegen aan een topattractie in Zuidwest-Drenthe."

Puper kreeg het wel voor elkaar om de komende vijf jaar De Proefkolonie te ondersteunen met 25.000 euro, al wordt per jaar bekeken of financiële steun nodig is. Ook komt er een noodpotje van 10.000 euro voor andere musea.

Ozb

Tijdens een lange schorsing staken de partijen de koppen bij elkaar en kwamen tot een gezamenlijk plan. De ozb stijgt niet met 20 procent, maar met 12. Daardoor komt er 300.000 euro meer binnen bij de gemeente, in plaats van het halve miljoen waar het college op inzette.

Om het verschil te overbruggen wordt er onder andere 150.000 euro minder gereserveerd voor sportaccommodaties, wordt er gekort op het onderhoud van kunstwerken (45.000 euro) en moet er efficiënter worden gewerkt door de gemeente. "We hebben flink moeten onderhandelen met elkaar", zei Renate Masselink (VVD), die eraan toevoegde trots te zijn op het resultaat. Volgens haar is er nooit op deze manier een unaniem akkoord bereikt door de zes partijen. Ook PvdA'er Puper straalde: "Jammer dat mensen thuis de discussie niet mee konden krijgen." Burgemeester Rikus Jager noemde het 'een bijzondere prestatie'.

De uitgaven van de gemeente Westerveld zijn hoger dan de inkomsten. Net als bij veel andere gemeenten stijgen de uitgaven voor het sociaal domein (onder andere jeugdzorg), vanuit Den Haag komt niet genoeg geld om de kosten te dekken. Daardoor ontstaat ook voor 2021 een tekort op de begroting van Westerveld, aanvankelijk 392.000 euro. Door de aangedragen oplossingen vanuit de raad is het tekort volgend jaar nog 206.000 euro. Een jaar later worden er zwarte cijfers geschreven, als alles volgens plan verloopt.

Ook over afval werd een akkoord bereikt buiten het zicht van de camera in de raadszaal, na een voorzet van wethouder Henk Doeven. Afval brengen naar het afvalbrengstation in Havelte wordt duurder, per betaalde kilo moet 10 eurocent worden betaald, in plaats van 5. Daardoor wordt de stijging van de afvalstoffenheffing beperkt voor huishoudens, en hoesten met name de afvalbrengers het geld voor stijgende afvalkosten op. Later dit jaar komt het afvalbeleid opnieuw voor te liggen.