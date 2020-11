Bestrijding eikenprocessierups in Drenthe dit jaar 20 procent duurder

Alleen de gemeente Hoogeveen, De Wolden en Aa en Hunze hebben dit jaar minder besteed aan preventie en bestrijding van de eikenprocessierups dan vorig jaar. De gemeente Midden-Drenthe besteedde ongeveer hetzelfde als vorig jaar. De rest van de gemeenten was meer kwijt aan het tegengaan van de rups.

Coevorden koploper

De gemeente Coevorden heeft de twijfelachtige eer de hoogste eikendichtheid van Europa te hebben; althans volgens die gemeente zelf. Coevorden is dit jaar maar liefst 337.000 euro kwijt aan de bestrijding en preventie van de eikenprocessierups. Vorig jaar was dit 244.000 euro. Volgens een woordvoerder was de plaagdruk groter en wilde de gemeente de overlast ook zoveel mogelijk verminderen, waardoor de kosten hoger zijn dit jaar.

Bekijk hieronder hoeveel de verschillende gemeenten besteed hebben aan de bestrijding:

Inwoners van de gemeente Coevorden konden dit jaar op een interactieve digitale kaart zelf een melding doen van een nest. Op deze kaart zijn 5863 bomen gemeld. Op die kaart kon de status van de melding worden gevolgd. Ook werd gemeld of een nest niet werd bestreden. De digitale kaart heeft volgens een woordvoerder van de gemeente de buitendienst ontlast, zodat die zich op andere taken kon richten.

Bijna 295.000 euro ging in Coevorden op aan het wegzuigen van nesten en bijna 43.000 euro aan het middel Xentari, wat verder niet of nauwelijks wordt gebruikt in Drenthe. Xentari is een bacteriepreparaat dat op de bladeren van eikenbomen wordt gespoten. Dit gebeurt eind april of in mei, als de eikenprocessierups nog geen brandharen heeft. De processierups eet het blad en krijgt zo het bestrijdingsmiddel binnen. Het middel werkt op het maag- en darmkanaal van de rups en binnen een paar dagen sterft deze.

Xentari effectief

Volgens Jeroen Hendriks van de Nationale Bomenbank, die de eikenprocessierups voor de gemeente Coevorden bestrijdt, is Xentari is vier tot vijf keer goedkoper dan de in Drenthe veel gebruikte Nematoden, ook wel aaltjes genoemd. Die zijn heel gevoelig voor uv-licht en moeten daarom 's nachts worden gespoten. "Xentari blijft ongeveer zeven dagen op het blad zitten en breekt heel langzaam af onder invloed van uv-licht", zegt Hendriks.

Met Nematoden verdwijnen volgens Hendriks 65 tot 70 procent van de rupsen, Xentari is veel effectiever. "Bij een keer spuiten is dan al 85 tot 90 procent van de rupsen verdwenen. En als er nog een tweede keer wordt gespoten omdat de plaagdruk hoog is, dan is de effectiviteit zelfs 95 tot 98 procent", zegt Hendriks.

Niet selectief

Maar er zit een groot nadeel aan het gebruik van Xentari, zegt de Vlinderwerkgroep Drenthe. Die vindt dat het gebruik moet stoppen omdat het middel veel meer doodt dan alleen de eikenprocessierups. "Elke rups gaat er door dood. Vlinders overleven dus ook niet. En die vormen een voedselbron voor de vogels, die weer een natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups zijn. De vraag is of je in de toekomst niet een groter probleem veroorzaakt met Xentari", zegt voorzitter Stefan Pronk van de Vlinderwerkgroep Drenthe.

Hendriks zegt dat Xentari in Brabant al twintig jaar wordt gebruikt en dat er geen aanwijzingen zijn dat het middel meer kwaad dan goed doet. Het gebruik van het middel roept volgens hem wel op steeds meer plaatsen weerstand op omdat het middel niet selectief is.

Pronk wijst erop dat Nematoden ook niet selectief zijn, maar dat het gebruik daarvan wel minder schadelijk is omdat die vroeger in het voorjaar wordt toegepast. "Omdat er nauwelijks blad aan de bomen zit als Nematoden worden gespoten, zitten er nog minder rupsen op het blad", aldus Pronk.

De Nationale Bomenbank heeft altijd - voor er wordt gespoten - overleg met de plaatselijke Vlinderwerkgroep. Als er zeldzame vlindersoorten zitten, dan wordt daar niet gespoten. "Het is is altijd een moeilijke afweging, want je hebt te maken met volksgezondheid en gevolgen voor vlinders", verduidelijkt Hendriks.

"We moeten zorgen voor meer biodiversiteit. Struiken onder eikenbomen planten, kruidenrijke plekjes ontwikkelen, ruigtes laten staan, ook in de winter. Dat zijn plekken waar natuurlijke bestrijders zoals de sluipwesp hun thuis vinden. Uiteindelijk is het zorgen voor de balans in de natuur", bepleit Pronk.

Meer variatie nodig

Het in het wilde weg ophangen van rijen nestkastjes heeft volgens de Vlinderwerkgroep niet zoveel zin. "Alleen nestkastjes in een laan zonder ondergroei is eigenlijk voor de vogels geen optie omdat die dan mogelijk de rest van het jaar een voedseltekort hebben."

Meer biodiversiteit ontwikkelen kost tijd en bestrijden zal voorlopig daarom nog nodig zijn en waarschijnlijk ook wel nodig blijven. "Ik verwacht dat we altijd nog een vorm van preventieve beheersing nodig zullen hebben, maar we werken toe naar een vorm daarin", aldus Hendriks.

"Meer biodiversiteit helpt uiteindelijk om de kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups terug te dringen", besluit Pronk.