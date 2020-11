Analyse: het verloop van het coronavirus in Drenthe

De tweede golf van de coronapandemie lijkt in Drenthe op z'n retour. Hoe verloopt het coronavirus in Drenthe en waar zijn de Drentse coronahaarden?

Drenthe doet het als één van de weinige provincies relatief goed wat betreft het aantal positief geteste personen. Tijdens het vroege begin van de eerste golf liep Drenthe mee met de rest van het land, maar de provincie telde al snel de minste positieve tests. In de tweede golf heeft Drenthe het laagste aantal besmettingen, samen met Groningen.

De piek

In de eerste golf lag de Drentse piek van het dagelijks aantal nieuwe besmettingen op 10 april met 22 positieve tests. In de tweede golf bereikten we de piek op 11 oktober met 220 nieuwe coronabesmettingen.

Dat die piek in de tweede golf op die datum ligt, heeft twee redenen. De eerste is een technische. Het RIVM had op de dagen daarvoor een storing en alle niet gemelde besmettingen kwamen tegelijk op 11 oktober. Toch is dat volgens GGD Drenthe niet de enige reden, omdat het aantal besmettingen daarvoor al opliep. "Je ziet bij een toename van besmettingen vaak een exponentiële groei. Het aantal besmettingen loopt dan snel op", aldus de GGD. Dat het na die datum afvlakt, heeft volgens de GGD te maken met de getroffen maatregelen.

Bekijk hieronder het verloop van het coronavirus per Drentse gemeente (november is niet meegenomen in deze grafiek, vanwege een vertekend beeld):

Die lijken inderdaad te werken, zo laat de piek zien. "Na een aanscherping van maatregelen, zie je het aantal besmettingen dan ook weer afnemen. Ook dat kan snel gaan, wanneer de maatregelen goed worden opgevolgd."

Dat de tweede golf een hogere piek kent, komt volgens de GGD door de lockdown in de eerste golf. De verspreiding van het virus ging in het voorjaar erg hard, maar nam in dezelfde vaart ook weer af. In de tweede golf gaat het meer geleidelijk, omdat er al maatregelen waren. "Én omdat de verscherping van de maatregelen anders is dan de eerste lockdown."

Emmen, coronagemeente

Emmen is de coronagemeente van Drenthe. Niet alleen in het absolute aantal nieuwe besmettingen (1767), maar ook kijkend naar het aantal besmettingen per 10.000 inwoners (165,07).

De gemeente Westerveld is de Drentse gemeente met de minste coronabesmettingen. In totaal 157 en per 10.000 inwoners 80,68. In de maand mei was er geen enkele nieuwe besmetting. Westerveld staat daar niet alleen in. Ook in Hoogeveen, Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld hadden in mei geen enkele nieuwe coronabesmetting. In de gemeente Aa en Hunze kwam ook in de maanden juni en juli geen enkele bevestigde nieuwe besmetting voor.

Buiten Emmen, Assen en Meppel hebben alle Drentse gemeente wel één of meerdere maanden waarop er geen nieuwe coronabesmettingen bijkwamen.

Volgens GGD Drenthe is het verschil in besmettingsgraad voor een gedeelte toeval. "Daarnaast zie je bij grotere steden vaak ook een grotere kans op verspreiding. Veel inwoners betekent meer mensen bij elkaar."

Einde tweede golf in zicht?

In september gingen in alle Drentse gemeenten het aantal bevestigde nieuwe besmettingen weer omhoog. Dat ligt volgens de GGD aan de exponentiële groei van het virus. Het R-getal zat op dat moment ver boven de 1. Het R-getal geeft aan hoeveel mensen een besmet persoon besmet. Als R=1,3, dan besmetten 100 persoenen 130 nieuwe personen.

Wanneer het einde van de tweede golf daadwerkelijk in zicht is, durft de GGD niet te zeggen, toch hopen ze dat Drenthe begin december onder de zeven besmettingen per 100.000 inwoners zit. Die 'signaalwaarde' is voor de overheid belangrijk: op dit punt worden maatregelen afgezwakt of juist aangescherpt. Het aantal besmette Drenten per 100.000 inwoners was maandag 14,3, gisteren zakte dat naar 13,2. Groningen was gisteren de eerste provincie die weer onder de signaalwaarde dook sinds het begin van de tweede golf.