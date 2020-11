Coevorden moet afval beter scheiden en bedrijven gaan meer betalen

De begroting werd aan het eind van avond, zoals verwacht, aangenomen door een overwegend tevreden raad.

Betere voorlichting over afvalscheiding

Inwoners van de gemeente Coevorden moeten betere voorlichting krijgen over het scheiden van afval. Daarover zijn de gemeenteraad én wethouder Jeroen Huizing het eens, want het plastic- en het restafval worden nog niet goed gescheiden en dat kost Coevorden geld.

Volgens fractievoorzitter Ferry Booij van BBC2014 is het geduld op. Er moet nu een voorlichtingscampagne komen. Coevorden is al eens beboet door afvalverwerker Area Reiniging en meer boetes en een verhoging van de afvalheffing liggen op de loer als er niets verandert.

Afvalcoaches

Wethouder Jeroen Huizing (CDA) gaat werk maken van betere voorlichting. Aan de hand van gebiedscijfers van Area Reiniging kan in kaart worden gebracht op welke plekken in de gemeente inwoners het afval goed of juist niet goed sorteren. Huizing: "Zo kunnen we gericht voorlichten, om zo de meeste winst te behalen. Bij voorkeur doen we die voorlichtingscampagne met Area."

Ook kunnen er afvalcoaches worden ingezet om containers 'op de kop te zetten'. De wethouder wil vooral eerst waarschuwen bij verkeerd sorteren en niet meteen boetes uitdelen. Alle partijen, op PAC na, zijn voor de voorlichtingscampagne.

Diftar?

Vanavond viel ook het begrip Diftar weer in de raad. Het staat voor 'gedifferentieerde tarieven', waarbij de kosten van afvalstoffenheffing worden bepaald aan de hand van het gewicht van het huisvuil. De overheid wil toewerken naar een gewicht van 100 kilo huisvuil per huishouden per jaar. De PvdA en oppositiepartijen PAC en D66 zijn voorstander van deze manier van inzamelen.

Huizing liet weten dat Coevorden de afgelopen jaren al goede resultaten heeft geboekt op het gebied van het verminderen van afval. "Waar we in 2015 per huishouden op 287 kilo aan afval zaten, was dit vorig jaar 177 kilo."

Tóch verhoging ozb

Niet alle partijen waren het eens over de voorgestelde verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) van 3,5 procent voor bedrijven. Collegepartij CDA diende met oppositiepartij VVD een motie in om de verhoging van de woonlasten tegen te gaan, maar deze werd niet aangenomen. De partijen vinden het een slecht signaal naar de bedrijven in deze 'moeilijke' periode om de belasting te verhogen. Vorig jaar werd de ozb ook al met 7 procent verhoogd.

Wethouder Steven Stegen (BBC2014) voorziet geen grote problemen door de ozb-verhoging: "In de meeste gevallen gaat het om een paar tientjes per jaar voor een bedrijf. Dat zal niet het bedrag zijn waardoor bedrijven omvallen." Ook trekt hij de vergelijking met andere gemeenten in Drenthe, waar de stijging van de ozb veel hoger ligt. "In Hoogeveen is er een stijging van 30 procent dan doen wij het als gemeente Coevorden best netjes."

De Nieuwe Veste naar Holwert?

Verder werd gisteravond bekend dat bedrijventerrein Holwert-Midden, achter de supermarkten op het EDS-plein bij het station, in beeld is als mogelijk nieuwe locatie voor scholengemeenschap De Nieuwe Veste.

Wethouder Huizing ziet het liefst dat jongeren vanaf 'peuter tot de arbeidsmarkt' in de stad kunnen blijven voor het onderwijs en gaat actief onderzoeken of ook mbo-onderwijs binnen dat plaatje past. Op die manier krijgt Coevorden een soort schoolcampus bedoeld voor de hele regio.

De Nieuwe Veste heeft al aangegeven niet open te staan voor het aanbieden van mbo-onderwijs. Hiervoor zal de gemeente op zoek moeten naar andere partijen.