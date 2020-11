De NAM is in Emmen bezig lege gasvelden af te sluiten en op te ruimen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Drenthe dreigt minder Europees geld te krijgen maar wil juist meer uit de EU-kas. Het gaat om twee verschillende potjes. Uit het ene potje dreigt het Noorden minder geld te krijgen omdat ons land een rijk land is en er veel wordt verdiend. Het ander potje is voor de overgang van fossiele brandstof naar groene duurzame energie en het Noorden heeft nogal wat fossiele brandstof uit de gas en oliewinning.

Hoe zit het?

Iedere provincie krijgt Europees geld voor sociaal economische ontwikkeling uit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). Dat potje is bedoeld om de economische verschillen tussen regio's in Europa te verkleinen. Binnen ons land zijn er grote economische verschillen tussen regio's. Zo heeft bijvoorbeeld Noord-Holland een Bruto Regionaal Product (BRP) per hoofd dat bijna het dubbele is van het Europees gemiddelde (170 procent), terwijl de provincies Fryslân en Drenthe een BRP hebben dat overeenkomt met 89 procent van dat Europees gemiddelde. Drenthe en Friesland zijn samen met Flevoland door de Europese Commissie aangewezen als transitieregio.

Door de Europese regeringsleiders is besloten om rijke lidstaten te korten op hun totale EFRO-budget. Concreet ontvangen lidstaten met een Bruto Nationaal Inkomen dat hoger is dan 120 procent van het Europees gemiddelde een fikse korting. In Nederland zijn de relatief rijke provincies verantwoordelijk voor het feit dat wij ver boven het Europees gemiddelde zitten.

Het kabinet buigt zich nu over een eerlijke verdeling van de EFRO-middelen en lijkt voornemens de korting op het budget ook af te wentelen op de transitieregio's. Economisch gedeputeerde Henk Brink vindt dat niet logisch en oneerlijk: "Door die korting maak je de verschillen tussen Nederlandse provincies juist groter in plaats van kleiner. Het wel of niet toepassen van de korting op transitieregio's leidt tot een verschil van circa 50 miljoen euro voor Noord-Nederland"

Het tweede potje: de energietransitie

Europa heeft een fonds om regio's die economisch afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit de fossiele brandstofindustrie te helpen met de transitie van fossiele brandstof naar groene duurzame energie. Het Just Transition Fonds (JTF). Het Noorden heeft nogal wat fossiele brandstof uit de gaswinning in Groningen en Drente en oliewinning in Schoonebeek. Daarnaast richt het fonds zich op het verminderen van CO2-uitstoot. Door het stopzetten van de gaswinning gaan er 20.000 banen verloren in het noorden. Voor Drenthe gaat het om 7000 tot 8000 banen, zoals bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij, onderhouds- en toeleveringsbedrijven. Tenzij die werkgelegenheid (deels) behouden kan worden bij winning van nieuwe groene energie zoals waterstof.

De sector industrie heeft er echter ook voor gezorgd dat Groningen behoort tot de regio's met de hoogste uitstoot van broeikasgassen per vierkante meter. De Europese Commissie merkte Groningen daarom eerder dit jaar aan als een zogeheten focusregio voor het JTF-fonds.

Ook bij het verdelen van dit geld komt het Noorden het kabinet tegen. Het Rijk bepaalt welke regio's in Nederland worden aangemerkt als JTF-regio. Het Noorden -met Groningen voorop- wil dat het grootste deel van het Nederlandse JTF-geld (567 miljoen euro) naar onze regio gaat. Brink: "Groningen en Noord Nederland hebben een unieke dubbele positie: én het opvangen van de sociaal economische gevolgen van het stoppen met gaswinning én het verminderen van CO2-uitstoot."

Hulp statenleden

Wat betreft beide Europese geldpotjes hebben de Noordelijke provincies eind november opnieuw overleg met het kabinet. Brink roept de hulp in van alle statenleden in om het noordelijke standpunt aan hun partijen in de Tweede Kamer en in het kabinet duidelijk te maken.

